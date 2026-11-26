Từ đầu năm học 2026-2027, Trường THCS Trần Phú triển khai thí điểm mô hình bán trú với gần 200 học sinh tham gia. Nhà trường phối hợp với đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp, đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất và bố trí nhân sự quản lý, chăm sóc học sinh trong thời gian nghỉ trưa.

Bảo đảm chăm sóc học sinh bán trú

Tại Trường THCS Trần Phú, công tác bảo đảm an toàn cho học sinh được nhà trường đặt lên hàng đầu. Hiệu trưởng Huỳnh Thị Bích Phượng cho biết trường tăng cường giáo viên, tổng phụ trách và cán bộ quản lý trực hằng ngày để theo dõi, chăm sóc học sinh trong thời gian bán trú.

Theo phản hồi của học sinh, bữa ăn tại trường được đánh giá ngon, các cô bảo mẫu chăm sóc chu đáo; khu vực nghỉ trưa rộng rãi, thoải mái. Phụ huynh cũng bày tỏ sự an tâm sau thời gian cho con tham gia mô hình, khi nhận thấy nhà trường chuẩn bị cơ sở vật chất và tổ chức chăm sóc cẩn thận.

Nhân viên chuẩn bị, chia suất ăn bán trú cho học sinh tại trường, bảo đảm công tác phục vụ bữa trưa

Mô hình đáp ứng nhu cầu của nhiều gia đình có phụ huynh làm việc theo giờ hành chính, gặp khó khăn trong việc đưa đón con vào cuối buổi sáng và đầu giờ chiều. Việc tổ chức bán trú ngay tại trường giúp học sinh có địa điểm ăn uống, nghỉ ngơi giữa hai buổi học.

Sau giai đoạn thí điểm tại Trường THCS Trần Phú, tháng 10/2026, phường Tam Thắng tiếp tục triển khai mô hình bán trú tại Trường THCS Võ Trường Toản.

Tại trường, việc quản lý giờ giấc và tổ chức nghỉ trưa được thực hiện chặt chẽ. Hiệu trưởng Trương Văn Hổ cho biết giáo viên được bố trí nghỉ cùng học sinh tại các phòng, đồng thời cán bộ quản lý thường xuyên kiểm tra trong thời gian bán trú.

Học sinh Trường THCS Võ Trường Toản đánh giá hoạt động bán trú tạo điều kiện nghỉ ngơi thoải mái, được thầy cô chăm sóc và phục vụ bữa ăn đầy đủ.

Mở rộng mô hình bán trú trong học kỳ 2

Để hỗ trợ các trường triển khai, chính quyền phường Tam Thắng tham gia lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp, đồng thời hỗ trợ mượn trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ nghỉ trưa cho học sinh, trong đó có giường và máy lạnh. Theo ông Hoàng Đình Kê, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Tam Thắng, các hạng mục này được thực hiện theo hình thức xã hội hóa.

Học sinh trường THCS tham gia ăn bán trú tại trường, tạo điều kiện nghỉ ngơi và sinh hoạt giữa hai buổi học

Việc phối hợp giữa nhà trường và chính quyền địa phương góp phần chuẩn bị điều kiện tổ chức bán trú, từ bữa ăn đến không gian nghỉ trưa và nhân sự quản lý. Trong quá trình thực hiện, chất lượng suất ăn, thời gian nghỉ và công tác chăm sóc học sinh tiếp tục là những nội dung cần được duy trì, kiểm soát.

Dự kiến trong học kỳ 2 năm học 2026-2027, mô hình bán trú sẽ tiếp tục được triển khai tại hai trường THCS còn lại trên địa bàn phường Tam Thắng. Việc mở rộng nhằm đáp ứng thêm nhu cầu của phụ huynh, đồng thời đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về cơ sở vật chất, nhân lực và tổ chức chăm sóc học sinh tại các trường.