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Xã hội

Phường Phú Nhuận lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết từ cộng đồng dân cư

MINH NGỌC, TẤN PHA, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Cộng đồng dân cư tại phường Phú Nhuận cùng tham gia Ngày hội Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với nhiều hoạt động giao lưu, văn hóa và chăm lo an sinh xã hội.

Đa dạng hoạt động văn hóa, gắn kết cộng đồng

Phần hội mang đến không khí sôi nổi với các gian hàng ẩm thực, bình ổn giá, chuyển đổi số; cùng hoạt động trải nghiệm trò chơi dân gian và giao lưu nhạc cụ dân tộc. Các hoạt động góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống, tạo không gian giao lưu, gắn kết giữa người dân các khu phố.

Phường Phú Nhuận lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết từ cộng đồng dân cư - Ảnh 1.

Các đại biểu cùng đông đảo người dân liên khu phố 5, 6, 7, 8 tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Phú Nhuận

Tại phần lễ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thời gian qua, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các khu phố 5, 6, 7, 8 đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung sức xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, nghĩa tình.

Phường Phú Nhuận lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết từ cộng đồng dân cư - Ảnh 2.

Người dân và các bạn đoàn viên thanh niên sôi nổi tham gia trò chơi dân gian (múa sạp) trong phần hội, góp phần thắt chặt tình đoàn kết và giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống

Ông Mai Tấn Dũng - Người dân khu phố 8, phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, mong muốn địa phương tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho người dân.

Phường Phú Nhuận lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết từ cộng đồng dân cư - Ảnh 3.

Lãnh đạo địa phương và các đại biểu trên sân khấu lễ khai mạc "Ngày hội Văn hóa Việt Nam - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" của liên khu phố 5, 6, 7, 8, phường Phú Nhuận

Bà Cao Kim Mỹ - Người dân khu phố 6, phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, đánh giá các hoạt động mang ý nghĩa gắn kết, sẻ chia, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân trong khu phố.

Chăm lo an sinh, lan tỏa nghĩa tình trong cộng đồng

Dịp này, thành phố và phường Phú Nhuận trao tặng 20 phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tuyên dương 16 cá nhân tiêu biểu thuộc 4 khu phố với danh hiệu "Người tốt, việc tốt", ghi nhận những đóng góp tích cực trong các phong trào tại địa phương.

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