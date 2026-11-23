Phường Phú Nhuận lan tỏa tình hữu nghị qua giao lưu văn hóa

Chương trình mở đầu với các tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc, mang đậm bản sắc truyền thống của Việt Nam, Lào và Campuchia. Những lời ca, điệu múa không chỉ giới thiệu vẻ đẹp quê hương, đất nước và con người mỗi quốc gia mà còn truyền tải thông điệp đoàn kết, hữu nghị và tôn trọng sự đa dạng văn hóa.

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Lào - Campuchia tại phường Phú Nhuận với các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc

Trong không khí giao lưu thân tình, sinh viên Lào và Campuchia chia sẻ những trải nghiệm trong quá trình học tập, sinh sống tại Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn trước sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương.

Phường Phú Nhuận trao học bổng, gắn kết sinh viên Lào - Campuchia

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận trao tặng 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho sinh viên Lào và Campuchia, góp phần động viên các bạn tiếp tục nỗ lực trong học tập.

Đông đảo đại biểu, người dân và sinh viên tham dự chương trình giao lưu văn hóa, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa ba nước

Bên cạnh đó, không gian giao lưu văn hóa ẩm thực được tổ chức với sự chung tay chuẩn bị của Ban Công tác Mặt trận 24 khu phố, tạo cơ hội để sinh viên và người dân tìm hiểu nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của các quốc gia.

Thông qua những hoạt động thiết thực, chương trình góp phần tăng cường sự gắn bó giữa cộng đồng địa phương và sinh viên quốc tế, tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam, Lào và Campuchia.



