Ngày 23/11, lãnh đạo UBND xã Đinh Văn Lâm Hà xác nhận Công an xã đang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm người đàn ông nghi mất tích trên sông Đa Dâng, đoạn qua địa bàn.

Lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm người đàn ông nghi mất tích trên sông Đa Dâng (Ảnh: Nhi Nhi)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 22/11, lực lượng chức năng nhận tin báo của người dân về việc ông N.V.H (SN 1988) rơi xuống sông Đa Dâng, đoạn gần cầu Tân Văn, sau đó mất tích.

Sông Đa Dâng nước sâu, chảy xiết gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu nạn (Ảnh: Nhi Nhi)

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đinh Văn Lâm Hà phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị liên quan đến hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm.

Khu vực nghi xảy ra vụ việc có mực nước sâu, khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Theo lãnh đạo xã Đinh Văn Lâm Hà, ông H là công nhân của một công ty xây dựng đang hoạt động trên địa bàn. Đến 7 giờ 50 ngày 23/11, lực lượng chức năng vẫn đang triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Nguồn: Báo Lao động