Phường Hòa Hưng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền pháp luật

Tại ngày hội, phường ra mắt “Tủ sách pháp luật điện tử” và “Sổ tay hòa giải viên điện tử”, góp phần đổi mới hình thức tiếp cận thông tin pháp luật. Người dân còn được tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tại các không gian chuyên đề như “Tuổi trẻ với pháp luật” và “Lắng nghe tiếng nói phụ nữ”.

Phường Hòa Hưng ra mắt Tủ sách pháp luật số, góp phần đổi mới hình thức tiếp cận thông tin pháp luật cho người dân

Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền tập trung vào an toàn giao thông, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeTraffic, trang bị kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng và vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân

Để tinh thần Ngày Pháp luật tiếp tục lan tỏa trong đời sống, lãnh đạo phường đề nghị mỗi cán bộ, công chức phải gương mẫu chấp hành pháp luật, nâng cao đạo đức công vụ và lấy hiệu quả phục vụ, mức độ hài lòng của người dân làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ.

Đông đảo người dân tham dự Ngày hội hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại phường Hòa Hưng

Đồng thời, chính quyền cần thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phát huy tinh thần gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết thấu đáo các kiến nghị chính đáng ngay từ cơ sở.