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Công nghệ

Công chứng điện tử hướng đến phục vụ rộng rãi mọi người dân

THANH TÂN, KHÁNH TOÀN, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Công chứng điện tử mở ra thêm phương thức tiếp cận dịch vụ công chứng thuận tiện, tiết kiệm thời gian. Với sự hỗ trợ trực tiếp từ các tổ chức hành nghề công chứng, người cao tuổi và người chưa thành thạo công nghệ vẫn có thể dễ dàng sử dụng dịch vụ.

Công chứng điện tử mang lại nhiều tiện ích

Tại Văn phòng Công chứng Trần Thị Thanh Mai, phường Thuận Giao, không ít người đến thực hiện thủ tục là người cao tuổi. Dù còn bỡ ngỡ với một số thao tác, nhiều người vẫn đánh giá việc số hóa hoạt động công chứng là bước tiến cần thiết, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

Ông Trần Quang Ba - phường Xuân Tân, TP. Đồng Nai bày tỏ sự đồng tình với công chứng trực tuyến. Theo ông, người lớn tuổi chưa thành thạo công nghệ có thể nhờ con cháu hỗ trợ để tiếp cận dịch vụ.

Người dân ngồi tại bàn làm việc ở "Khu vực hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến" để làm thủ tục với sự hướng dẫn của cán bộ - Ảnh 1.

Khu vực hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại văn phòng công chứng giúp người dân tiếp cận quy trình công chứng số dễ dàng hơn

Bên cạnh đó, dữ liệu và hồ sơ công chứng được lưu trữ trên hệ thống giúp người dân an tâm hơn khi giấy tờ bản cứng không may bị thất lạc. Ông Từ Văn Hương, ngụ phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, đánh giá đây là tiện ích thiết thực, đặc biệt với người lớn tuổi chưa quen sử dụng thiết bị công nghệ.

Quy trình công chứng điện tử còn được hỗ trợ bằng các thiết bị hiện đại, giúp rút ngắn thời gian thực hiện, tăng tính chính xác và hạn chế nguy cơ giả mạo. Người dân có thể thực hiện một số thao tác xác thực nhanh chóng hơn so với phương thức truyền thống.

Hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công chứng số

Trước những băn khoăn về quy trình thực hiện, các văn phòng công chứng đã bố trí thiết bị và nhân viên hướng dẫn trực tiếp, từ đăng ký dịch vụ chữ ký số, xác thực danh tính đến ký số.

Hai nữ công chứng viên đứng cạnh ghé sát hỗ trợ một người đàn ông lớn tuổi thao tác trên màn hình điện thoại di động - Ảnh 2.

Công chứng viên cùng nhân viên tận tình hướng dẫn người dân các thao tác xác thực danh tính và ký số trên điện thoại thông minh

Chị Lê Cẩm Uyên - công chứng viên Văn phòng Công chứng Trần Thị Thanh Mai: "Đối với người dân khi sử dụng công chứng điện tử thì không quá lo lắng, nghĩ rằng công chứng điện tử quá phức tạp, chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh, và ngoài các giấy tờ liên quan đến giấy tờ tùy thân, tài sản, thì các tổ chức hành nghề công chứng sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ người dân thực hiện các thao tác thực hiện dễ dàng. Ở văn phòng công chứng chúng tôi sẽ có bố trí các bộ phận có trách nhiệm hướng dẫn người dân từng bước cụ thể, từ khâu đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số đến bước xác thực danh tính rồi ký số nên người dân không cần phải quá lo lắng".

Công chứng điện tử hướng đến phục vụ rộng rãi mọi người dân - Ảnh 3.
Công chứng điện tử hướng đến phục vụ rộng rãi mọi người dân - Ảnh 4.

Người dân, đặc biệt là người cao tuổi, đến thực hiện các thủ tục tại quầy tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng Công chứng Trần Thị Thanh Mai

Công chứng điện tử không đồng nghĩa với việc người dân phải tự thực hiện toàn bộ quy trình trên điện thoại thông minh. Sự đồng hành của công chứng viên và nhân viên hỗ trợ sẽ giúp người cao tuổi, người hạn chế kỹ năng số vẫn có thể tiếp cận dịch vụ, thụ hưởng những tiện ích từ chuyển đổi số.

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