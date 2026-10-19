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An sinh

Phường Gò Vấp đẩy mạnh chăm lo an sinh xã hội trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

THÀNH NGUYÊN, MINH KHÔI
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(HTV) - Trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gò Vấp tiếp tục huy động nguồn lực chăm lo các hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng yếu thế, hướng đến cải thiện đời sống, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phường Gò Vấp đẩy mạnh chăm lo an sinh xã hội trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” - Ảnh 1.

Phường Gò Vấp triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026

Trong Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gò Vấp tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, tăng cường công khai, minh bạch các hoạt động chăm lo trên các trang thông tin.

Phường Gò Vấp đẩy mạnh chăm lo an sinh xã hội trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” - Ảnh 2.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gò Vấp vận động các nguồn lực chung tay chăm lo người nghèo

Đồng thời, đơn vị phối hợp với 32 khu phố tập trung huy động Quỹ "Vì người nghèo" để triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực như nâng cấp, sửa chữa nhà Đại đoàn kết; trao tặng thẻ bảo hiểm y tế và phương tiện sinh kế, giúp các hộ nghèo từng bước ổn định cuộc sống, hướng đến thoát nghèo bền vững.

Phường Gò Vấp đẩy mạnh chăm lo an sinh xã hội trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” - Ảnh 3.

Các nhà hảo tâm đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, góp phần hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, Ban tổ chức tiếp nhận sự ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" từ các nhà hảo tâm, đồng thời trao quà cho 74 hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng yếu thế.

Chung tay cải thiện điều kiện sống cho hộ khó khăn

Phường Gò Vấp đẩy mạnh chăm lo an sinh xã hội trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” - Ảnh 4.

Những phần quà góp phần chia sẻ khó khăn, động viên người dân vươn lên trong cuộc sống

Cũng trong khuôn khổ chương trình, công trình sửa chữa nhà tình thương cho một hộ gia đình đã được khánh thành và bàn giao. Hoạt động góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, mang đến sự động viên thiết thực để gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Phường Gò Vấp đẩy mạnh chăm lo an sinh xã hội trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” - Ảnh 5.

Phường Gò Vấp tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ sinh kế, nhà ở và bảo hiểm y tế cho người nghèo

Thông qua việc huy động nguồn lực xã hội, phối hợp triển khai các hoạt động chăm lo và hỗ trợ đúng đối tượng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gò Vấp tiếp tục phát huy vai trò kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội tại địa phương.

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