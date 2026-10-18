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Xã hội

Phường Tân Phú triển khai 46 công trình chăm lo cộng đồng

KIỀU MINH, NGUYỄN QUỐC, HOÀNG YẾN
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(HTV) - Phường Tân Phú phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2026, kết hợp Tháng cùng Phụ nữ hành động và Ngày hội Tân Phú nghĩa tình Kết nối yêu thương. Chương trình trao quà an sinh, học bổng, thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ đi lại cho người dân khó khăn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Phú phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo", "Tháng cùng Phụ nữ hành động" năm 2026 và Ngày hội "Tân Phú nghĩa tình - Kết nối yêu thương". Thông qua các hoạt động hỗ trợ cụ thể, chương trình hướng đến kết nối nguồn lực xã hội, chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn và đáp ứng nhu cầu thực tế tại khu dân cư.

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Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Phú phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội phát động chương trình

Tân Phú khởi động chuỗi hoạt động cộng đồng năm 2026

Điểm đáng chú ý của chương trình là việc kết hợp các hoạt động hỗ trợ trực tiếp với những công trình, phần việc tại địa bàn dân cư. Cụ thể, Ban Công tác Mặt trận tại 41 khu phố đăng ký thực hiện 41 công trình, phần việc; các cụm thi đua thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đăng ký thêm 5 công trình hưởng ứng phong trào "Dân vận khéo".

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Phường Tân Phú triển khai 46 công trình chăm lo cộng đồng và chương trình trao các phần hỗ trợ đến người dân, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh đó, chương trình trao các phần hỗ trợ nhằm chia sẻ khó khăn với người dân và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, gồm:

- 7 thẻ bảo hiểm y tế hỗ trợ người thụ hưởng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

- 1 phương tiện hỗ trợ đi lại dành cho người có nhu cầu.

- 58 suất quà an sinh góp phần hỗ trợ đời sống.

- 12 suất học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, việc đăng ký các công trình, phần việc tại khu phố giúp hoạt động chăm lo gắn với nhu cầu thực tế của cộng đồng, thay vì chỉ tập trung vào hỗ trợ trong một dịp phát động.

Kết hợp an sinh xã hội với chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Không chỉ trao tặng các phần hỗ trợ vật chất, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động hướng đến sức khỏe và đời sống của người dân. Trong đó, "Bữa cơm đại đoàn kết" tạo không gian gắn kết cộng đồng; hoạt động khám, tư vấn sức khỏe miễn phí giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận thông tin chăm sóc sức khỏe.

Phường Tân Phú triển khai 46 công trình chăm lo cộng đồng- Ảnh 7.
Phường Tân Phú triển khai 46 công trình chăm lo cộng đồng- Ảnh 8.

Hoạt động khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân

Ngoài ra, chương trình có nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy và hướng dẫn cài đặt sổ sức khỏe điện tử. Đây là những hoạt động bổ trợ cho công tác an sinh, kết hợp chăm lo đời sống với nâng cao nhận thức và hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số.

Qua đó, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể được kết nối với những nhu cầu thiết thực của người dân tại địa phương. Đồng thời, việc huy động nguồn lực xã hội và triển khai công trình tại khu phố góp phần duy trì hoạt động chăm lo an sinh, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định cuộc sống.

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