Nhà trọ an toàn, điểm tựa cho người lao động xa quê

Hướng đến Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, TP. Hồ Chí Minh triển khai các mô hình tăng cường an toàn tại khu nhà trọ. Tại phường Tân Sơn Hòa, trọng tâm là bảo vệ phụ nữ, trẻ em. Trong khi đó, phường Tân Bình hướng đến phòng ngừa ma túy và tệ nạn xã hội. Các mô hình chú trọng sự phối hợp giữa chính quyền, lực lượng chức năng, chủ trọ và người thuê.

Đại diện lực lượng công an phát biểu tại chương trình ra mắt mô hình khu nhà trọ không ma túy, an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại phường Tân Sơn Hòa

Tân Sơn Hòa triển khai mô hình nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Với gần 70 hộ dân sinh sống, một khu nhà trọ tại phường Tân Sơn Hòa trở thành địa điểm đầu tiên trên địa bàn phường đáp ứng tiêu chí "Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em". Khu trọ được trang bị hệ thống camera an ninh, phương tiện PCCC và có sự phối hợp của Hội Phụ nữ cùng các đơn vị chức năng trong chăm lo, bảo vệ người thuê trọ.

Bảng giới thiệu bộ tiêu chí mô hình “Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em” của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Sơn Hòa

Không chỉ cải thiện điều kiện sinh hoạt, mô hình còn giúp người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ và chủ động liên hệ các đầu mối hỗ trợ khi xảy ra sự cố.

Sinh sống tại khu trọ, bà Vũ Thị Hồng - Người dân phường Tân Sơn Hòa cho biết, bản thân cảm thấy yên tâm hơn nhờ điều kiện an ninh và sự hỗ trợ của chủ nhà. "Từ khi có mô hình nhà trọ an toàn, tôi cảm thấy yên tâm hơn trong sinh hoạt. Đặc biệt, khi xảy ra sự cố hoặc tình huống khẩn cấp, tôi biết phải liên hệ với ai, qua số điện thoại nào để được hỗ trợ kịp thời", bà Vũ Thị Hồng bày tỏ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Sơn Hòa cùng cư dân tìm hiểu thiết bị báo cháy tại khu nhà trọ

Bên cạnh đó, Tổ tự quản khu trọ thường xuyên vận động cư dân chấp hành nội quy, nắm bắt phản ánh của phụ nữ và trẻ em để kịp thời hỗ trợ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Đại diện Tổ tự quản khu trọ chia sẻ: “Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân trong khu trọ thực hiện tốt nội quy, luôn nắm bắt tình hình, phản ánh của phụ nữ và trẻ em để kịp thời hỗ trợ”.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, trách nhiệm không chỉ thuộc về người thuê mà còn đặt ra với chủ nhà trọ trong việc đầu tư trang thiết bị, bảo đảm điều kiện PCCC và phối hợp với chính quyền địa phương.

Hình ảnh từ hệ thống camera giám sát các lối đi, cầu thang và khu vực để xe trong khu nhà trọ

Đồng thời, sự tham gia của tổ tự quản giúp kết nối người thuê với các đơn vị chức năng, tiếp nhận phản ánh và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

Theo bà Võ Thị Phi Yến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Sơn Hòa, người thuê trọ có thể thường xuyên tham gia tập huấn PCCC, nâng cao kỹ năng bảo đảm an ninh, an toàn.

“Dự kiến, mỗi năm phường Tân Sơn Hòa sẽ lựa chọn một khu nhà trọ đáp ứng tiêu chí để tiếp tục nhân rộng mô hình”, bà Võ Thị Phi Yến cho biết.

Tân Bình hướng đến xây dựng khu nhà trọ không ma túy

Tại phường Tân Bình, đặc điểm địa bàn có đông người nhập cư và nhiều khu nhà trọ tập trung đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý, phòng ngừa ma túy và tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở.

Vì vậy, bên cạnh mục tiêu xây dựng phường không ma túy, địa phương hướng đến triển khai mô hình nhà trọ không ma túy tại các khu trọ trên địa bàn.

Chị Phạm Thị Thu Trang, người thuê trọ tại phường Tân Bình, cho biết từng lo lắng về tình hình an ninh khi từ quê lên thành phố sinh sống.

“Khu trọ đáp ứng đầy đủ các điều kiện sinh hoạt, lại có hệ thống camera giám sát và cửa ra vào bằng vân tay nên tôi cảm thấy yên tâm hơn về an ninh, an toàn khi sinh sống tại đây”, chị Phạm Thị Thu Trang chia sẻ.

Tuy nhiên, trang thiết bị an ninh mới chỉ là một phần của công tác phòng ngừa. Sự phối hợp giữa chủ nhà trọ, người thuê, chính quyền và lực lượng công an có vai trò quan trọng trong việc phát hiện, ngăn ngừa các nguy cơ từ cơ sở.

Những mô hình nhà trọ an toàn không chỉ hướng đến cải thiện điều kiện lưu trú mà còn góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, đặc biệt với phụ nữ, trẻ em và người lao động xa quê tại TP. Hồ Chí Minh.