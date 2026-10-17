Phường Chợ Lớn phát động gần 89 công trình thi đua nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Phát động chuỗi công trình thi đua thiết thực chăm lo cộng đồng

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng cán bộ, hội viên đã ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ. Phát huy tinh thần đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chợ Lớn đã chính thức phát động đăng ký 89 công trình thi đua với tổng trị giá gần 790 triệu đồng. Hoạt động này nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua "Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh đoàn kết, nhân văn, bản lĩnh, sáng tạo, trách nhiệm" và phong trào "Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới" giai đoạn 2026 – 2031.

Lãnh đạo địa phương và đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chợ Lớn trao tặng học bổng Nguyễn Thị Minh Khai năm học 2026 – 2027 cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chợ Lớn đã ra mắt lực lượng hội viên danh dự và thành lập Câu lạc bộ "Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới". Mô hình nhằm phát huy vai trò chủ động đồng hành của nam giới trong việc chia sẻ công việc gia đình, xây dựng mái ấm hạnh phúc và lan tỏa thông điệp bình đẳng giới trong cộng đồng. Nhiều cá nhân có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp phát triển của phụ nữ địa phương cũng đã vinh dự nhận Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam".

Các em học sinh cùng cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân địa phương tham dự chương trình trao học bổng và họp mặt kỷ niệm do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chợ Lớn tổ chức

Bên cạnh đó, Hội tiếp tục trao các suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực giúp các em vững bước đến trường. Những hoạt động ý nghĩa này không chỉ khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong chăm lo đời sống hội viên, phụ nữ và trẻ em mà còn góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của địa phương.