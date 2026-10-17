CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Đời sống

Phường Chợ Lớn phát động gần 89 công trình thi đua nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

KIỀU MINH, VĨNH TIẾN, ĐỨC PHONG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chợ Lớn vừa họp mặt kỷ niệm 96 năm thành lập Hội và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, đồng thời phát động thi đua và ra mắt các mô hình bình đẳng giới.

Phát động chuỗi công trình thi đua thiết thực chăm lo cộng đồng

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng cán bộ, hội viên đã ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ. Phát huy tinh thần đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chợ Lớn đã chính thức phát động đăng ký 89 công trình thi đua với tổng trị giá gần 790 triệu đồng. Hoạt động này nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua "Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh đoàn kết, nhân văn, bản lĩnh, sáng tạo, trách nhiệm" và phong trào "Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới" giai đoạn 2026 – 2031.
Phường Chợ Lớn phát động gần 89 công trình thi đua nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 - Ảnh 1.

Lãnh đạo địa phương và đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chợ Lớn trao tặng học bổng Nguyễn Thị Minh Khai năm học 2026 – 2027 cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chợ Lớn đã ra mắt lực lượng hội viên danh dự và thành lập Câu lạc bộ "Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới". Mô hình nhằm phát huy vai trò chủ động đồng hành của nam giới trong việc chia sẻ công việc gia đình, xây dựng mái ấm hạnh phúc và lan tỏa thông điệp bình đẳng giới trong cộng đồng. Nhiều cá nhân có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp phát triển của phụ nữ địa phương cũng đã vinh dự nhận Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam".

Phường Chợ Lớn phát động gần 89 công trình thi đua nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 - Ảnh 2.

Các em học sinh cùng cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân địa phương tham dự chương trình trao học bổng và họp mặt kỷ niệm do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chợ Lớn tổ chức

Bên cạnh đó, Hội tiếp tục trao các suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực giúp các em vững bước đến trường. Những hoạt động ý nghĩa này không chỉ khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong chăm lo đời sống hội viên, phụ nữ và trẻ em mà còn góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Tin liên quan

Tuyên dương những gương điển hình “Dân vận khéo” tại phường Gia Định

Tuyên dương những gương điển hình “Dân vận khéo” tại phường Gia Định

(HTV) - Đảng ủy phường Gia Định tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2026, qua đó lan tỏa những mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo và ghi nhận các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác vận động Nhân dân.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng, cách hiện trường gần 6km

Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng, cách hiện trường gần 6km

Sau gần 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn trôi tại hồ Hàm Thuận, cách hiện trường gặp nạn gần 6km.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

TP. Hồ Chí Minh ghi nhận xu hướng gia tăng các bệnh lý viêm đường hô hấp

Sức khỏe 12:30 17/10/2026

(HTV) - Thời tiết chuyển mùa khiến các bệnh lý viêm đường hô hấp có xu hướng gia tăng tại TP. Hồ Chí Minh. Trong tuần gần đây, số ca viêm đường hô hấp tăng hơn 64% so với mức trung bình 4 tuần trước đó. Trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền là những nhóm cần đặc biệt lưu ý nguy cơ biến chứng.

Trung Quốc: Phát hiện hành vi phân chia lãnh thổ của hổ Amur hoang dã

Thế giới 15:16 17/10/2026

(HTV) - Hình ảnh camera hồng ngoại ghi lại cho thấy hổ cái Amur đang dần nhường lãnh thổ cho những con hổ cái con, đánh dấu bước chuyển quan trọng khi hổ con bắt đầu hành trình tự sinh tồn trong tự nhiên.

"Trại buôn người" dự kiến có phiên bản T13 vào cuối tháng 10

"Trại buôn người" dự kiến có phiên bản T13 vào cuối tháng 10

Phim nổi bật 16:05 17/10/2026

Ê-kíp phim "Trại buôn người" đang gấp rút hoàn thiện phiên bản T13, dự kiến ra mắt vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Nhà sản xuất Mèo Bích Trang và đạo diễn Toni Dương Bảo Anh mong muốn đưa câu chuyện cảnh báo nạn buôn người, lừa đảo đến gần hơn với khán giả trẻ.

Pháp đối mặt làn sóng biểu tình toàn quốc

Thế giới 19:34 17/10/2026

(HTV) - Tại Pháp, cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đã diễn ra gần nhà ga Gare du Nord ở thủ đô Paris, trong bối cảnh hàng loạt cuộc tuần hành nổ ra trên khắp nước Pháp trong ngày 17/10.

Xem thêm