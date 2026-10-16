CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Đời sống

Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng, cách hiện trường gần 6km

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
Theo dõi HTV trên Google News

Sau gần 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn trôi tại hồ Hàm Thuận, cách hiện trường gặp nạn gần 6km.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng, cách hiện trường gần 6km - Ảnh 1.

Hồ Hàm Thuận, nơi lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi (Ảnh: Hải Đường)

Sáng 16/10, ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã La Dạ (Lâm Đồng) cho biết, lúc 8 giờ 45 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bà N.T.T.T tại khu vực hồ Hàm Thuận, thuộc thôn Đa Mi 1.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng, cách hiện trường gần 6km - Ảnh 2.

Hồ Hàm Thuận - nơi lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi, cách hiện trường gặp nạn gần 6km (Ảnh: Hải Đường)

Vị trí tìm thấy thi thể cách nơi nạn nhân bị lũ cuốn trôi trên con suối thuộc thôn Đoàn Kết, xã Bảo Lâm 3, gần 6km.

Sau đó, lực lượng chức năng đưa thi thể lên bờ, hoàn tất các thủ tục để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Ngày 15/10, chính quyền địa phương huy động lực lượng quân sự, công an phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng cùng lực lượng xã Bảo Lâm 3 tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng, cách hiện trường gần 6km - Ảnh 3.

Các lực lượng lần theo con suối tìm kiếm thi thể nạn nhân (Ảnh: Nguyên Mạnh)

Hơn 50 người được huy động tìm kiếm dọc con suối bắt nguồn từ thôn Đoàn Kết, chảy qua thôn Đa Mi 1 rồi đổ ra hồ Hàm Thuận.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng, cách hiện trường gần 6km - Ảnh 4.

Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên khỏi hồ Hàm Thuận vào sáng 16/10 (Ảnh: Hải Đường)

Do địa hình suối dốc, nhiều đá và cây bụi rậm, lực lượng cứu nạn sử dụng dây thừng để tiếp cận các vị trí hiểm trở, bảo đảm an toàn khi tìm kiếm.

Nguồn: Báo Lao động

Tin liên quan

Đà Nẵng tìm thấy thi thể nạn nhân bị sét đánh, rơi xuống sông mất tích

Đà Nẵng tìm thấy thi thể nạn nhân bị sét đánh, rơi xuống sông mất tích

Chồng bị sét đánh tử vong khi đánh cá trên sông Trường Giang, vợ may mắn thoát nạn.

TP. Hồ Chí Minh: Xác định thi thể trong vụ cháy cửa hàng xe máy

TP. Hồ Chí Minh: Xác định thi thể trong vụ cháy cửa hàng xe máy

(HTV) - Vụ cháy chi nhánh cửa hàng kinh doanh xe máy, xe điện trên đường Nguyễn Thị Tú (phường Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh), lực lượng cứu nạn cứu hộ đã xác định danh tính thi thể 1 nạn nhân bên dưới đống đổ nát.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Thay lời muốn nói tháng 10 - Một tấm vé, nhiều điều muốn nói

Thay lời muốn nói tháng 10 - Một tấm vé, nhiều điều muốn nói

Show nổi bật 15:43 16/10/2026

(HTV) - Lần đầu mở bán vé sau 26 năm đồng hành cùng khán giả, "Thay lời muốn nói" tháng 10/2026 nhận được sự ủng hộ của những người yêu âm nhạc. Mỗi tấm vé không chỉ mở ra cơ hội thưởng thức chương trình trực tiếp, mà còn góp thêm nguồn lực chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Từ khối thép ngàn tấn đến nhịp cầu nối hai bờ sông Sài Gòn

Từ khối thép ngàn tấn đến nhịp cầu nối hai bờ sông Sài Gòn

Xã hội 05:00 16/10/2026

(HTV) - Rạng sáng 16/10, tổ hợp kết cấu cầu chính cùng hệ khung đỡ cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, nặng khoảng 3.400 tấn, đã được hạ thủy xuống sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên, khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh.

HTV khai trương Trung tâm tại Côn Đảo, tăng cường thông tin tuyên truyền từ cơ sở

HTV khai trương Trung tâm tại Côn Đảo, tăng cường thông tin tuyên truyền từ cơ sở

Xã hội 19:13 16/10/2026

(HTV) - Ngày 16/10, Đài HTV khai trương Trung tâm HTV tại Côn Đảo, đánh dấu bước kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực tác nghiệp và triển khai nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền tại địa bàn.

Hé lộ 5 mascot và khách mời của Tập 3 The Masked Singer 2026

Hé lộ 5 mascot và khách mời của Tập 3 The Masked Singer 2026

Show nổi bật 08:03 16/10/2026

(HTV) - Tập 3 The Masked Singer 2026 chào đón Bảo Anh và Tăng Duy Tân cùng 5 mascot mới: BÒ SỮA ACHU, HEO MÁ HỒNG, KHỈ XÙ MÌ, LION VUI TƯƠI và CAO BỒI LANG. Những màn tung hứng hài hước, manh mối khó đoán và giọng hát đầy bất ngờ hứa hẹn khiến ban cố vấn liên tục đổi đáp án.

Xem thêm