Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng, cách hiện trường gần 6km

Hồ Hàm Thuận, nơi lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi (Ảnh: Hải Đường)

Sáng 16/10, ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã La Dạ (Lâm Đồng) cho biết, lúc 8 giờ 45 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bà N.T.T.T tại khu vực hồ Hàm Thuận, thuộc thôn Đa Mi 1.

Hồ Hàm Thuận - nơi lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi, cách hiện trường gặp nạn gần 6km (Ảnh: Hải Đường)

Vị trí tìm thấy thi thể cách nơi nạn nhân bị lũ cuốn trôi trên con suối thuộc thôn Đoàn Kết, xã Bảo Lâm 3, gần 6km.

Sau đó, lực lượng chức năng đưa thi thể lên bờ, hoàn tất các thủ tục để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Ngày 15/10, chính quyền địa phương huy động lực lượng quân sự, công an phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng cùng lực lượng xã Bảo Lâm 3 tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Các lực lượng lần theo con suối tìm kiếm thi thể nạn nhân (Ảnh: Nguyên Mạnh)

Hơn 50 người được huy động tìm kiếm dọc con suối bắt nguồn từ thôn Đoàn Kết, chảy qua thôn Đa Mi 1 rồi đổ ra hồ Hàm Thuận.

Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên khỏi hồ Hàm Thuận vào sáng 16/10 (Ảnh: Hải Đường)

Do địa hình suối dốc, nhiều đá và cây bụi rậm, lực lượng cứu nạn sử dụng dây thừng để tiếp cận các vị trí hiểm trở, bảo đảm an toàn khi tìm kiếm.

Nguồn: Báo Lao động