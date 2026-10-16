HTV khai trương Trung tâm tại Côn Đảo, tăng cường thông tin tuyên truyền từ cơ sở

Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh khai trương Trung tâm HTV tại Côn Đảo, chính thức đưa trụ sở làm việc tại số 3 đường Nguyễn Huệ (đặc khu Côn Đảo TP. Hồ Chí Minh) vào hoạt động. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình kiện toàn tổ chức, tăng cường năng lực tác nghiệp và triển khai nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của HTV tại địa bàn Côn Đảo.

Lễ khai trương Trung tâm HTV tại Côn Đảo

Chủ động bám sát thực tiễn, nâng cao chất lượng thông tin

Việc đưa Trung tâm HTV tại Côn Đảo vào hoạt động không chỉ nhằm bố trí địa điểm làm việc mới, mà còn tạo điều kiện để Đài chủ động tiếp cận thực tiễn, phát hiện vấn đề từ cơ sở và tổ chức sản xuất các sản phẩm báo chí phù hợp với tình hình địa phương.

Theo định hướng của lãnh đạo Đài, Trung tâm cần nhanh chóng ổn định tổ chức, đưa trụ sở vào hoạt động nền nếp, hiệu quả; đồng thời nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, bám sát thực tiễn địa bàn. Lợi thế tác nghiệp tại chỗ cần được phát huy nhằm tăng tính thời sự, tính phát hiện và chiều sâu của thông tin.

HTV khai trương Trung tâm tại Côn Đảo, chính thức đưa trụ sở tại số 3 đường Nguyễn Huệ vào hoạt động

Bên cạnh đó, Trung tâm cần tăng cường phối hợp với các đơn vị chuyên môn của HTV và các cơ quan tại địa phương, tôn trọng chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên, bảo đảm việc tiếp nhận và cung cấp thông tin đúng quy định. Đây là cơ sở để nâng cao hiệu quả phối hợp, đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền tại Côn Đảo.

Gắn hoạt động báo chí với nhiệm vụ phát triển biển, đảo

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được lãnh đạo Đài đặt ra là Trung tâm HTV tại Côn Đảo cần chủ động tham gia triển khai các định hướng phát triển hoạt động truyền thông biển, đảo của HTV. Đơn vị có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất và triển khai những nội dung công việc thuộc phạm vi được giao, trong đó có các định hướng liên quan đến Trạm Truyền thông biển đảo và Ứng dụng, chuyển giao công nghệ Côn Đảo - HTV theo chỉ đạo của lãnh đạo Đài.

Trung tâm HTV tại Côn Đảo tăng cường năng lực tác nghiệp, bám sát thực tiễn địa phương

Hoạt động thông tin, tuyên truyền tại địa bàn được định hướng phục vụ chiến lược biển, đảo, quốc phòng, an ninh và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Qua đó, góp phần phản ánh kịp thời thực tiễn địa phương, tăng cường sự gắn kết giữa HTV với Côn Đảo.

Để Trung tâm hoạt động ổn định và hiệu quả, lãnh đạo Đài đề nghị các ban, phòng, trung tâm thuộc HTV tiếp tục thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được phân công; hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật, nhân sự, tài chính và các điều kiện cần thiết. Đồng thời, lãnh đạo đặc khu Côn Đảo cùng các cơ quan, đơn vị tại địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Xây dựng hình ảnh người làm báo HTV chuyên nghiệp, trách nhiệm

Bên cạnh yêu cầu nâng cao chất lượng chuyên môn, Trung tâm HTV tại Côn Đảo được giao nhiệm vụ xây dựng hình ảnh người làm báo HTV chuyên nghiệp, trách nhiệm và gần gũi với địa phương. Đây là yêu cầu xuyên suốt nhằm bảo đảm hoạt động tác nghiệp gắn với thực tiễn, tuân thủ quy định và đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban Tổng Giám đốc Đài HTV sẽ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo và xem xét những đề xuất phù hợp với yêu cầu thực tế, điều kiện hoạt động, qua đó từng bước nâng cao hiệu quả của đầu mối thường trực tại Côn Đảo.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa HTV và chính quyền địa phương, Trung tâm HTV tại Côn Đảo được kỳ vọng sớm đi vào nền nếp, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền và tăng cường sự gắn kết giữa Đài với địa bàn Côn Đảo.