Thay lời muốn nói tháng 10 - Một tấm vé, nhiều điều muốn nói

(HTV) - Lần đầu mở bán vé sau 26 năm đồng hành cùng khán giả, "Thay lời muốn nói" tháng 10/2026 nhận được sự ủng hộ của những người yêu âm nhạc. Mỗi tấm vé không chỉ mở ra cơ hội thưởng thức chương trình trực tiếp, mà còn góp thêm nguồn lực chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Sau 26 năm đồng hành cùng khán giả, "Thay lời muốn nói" tháng 10/2026 có thêm một dấu mốc khi lần đầu mở bán vé, đưa cuộc hẹn âm nhạc từ màn ảnh đến gần hơn với công chúng. Sự góp mặt của nhiều thế hệ khán giả mang đến những góc nhìn đa dạng về sức hút của chương trình trong lần đổi mới này.

Khán giả tranh thủ check-in từ sớm tại Nhà hát Truyền hình HTV, lưu lại khoảnh khắc trước giờ diễn ra chương trình

Đối với người lần đầu đến Nhà hát Truyền hình HTV, đêm diễn là dịp khám phá một chương trình vốn quen thuộc qua truyền hình trong một trải nghiệm khác. Những màn trình diễn trên sân khấu, sự tương tác giữa nghệ sĩ và khán phòng tạo nên những cảm nhận riêng mà việc theo dõi qua màn ảnh khó có thể thay thế.

Khán giả nhiều thế hệ cùng hội tụ tại Nhà hát Truyền hình HTV, gặp gỡ trong niềm đam mê âm nhạc và tình yêu dành cho những giai điệu, câu chuyện giàu cảm xúc



Trong khi đó, những khán giả đã biết đến chương trình từ lâu có thêm cơ hội thể hiện sự đồng hành bằng cách trực tiếp tham dự. Qua những chia sẻ của người xem, có thể thấy việc mở bán vé không chỉ tạo thêm lựa chọn thưởng thức nghệ thuật, mà còn mở ra cách để khán giả tham gia vào những hoạt động gắn với chương trình.

Thay lời muốn nói tháng 10 nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả ngay lần đầu bán vé

Ngần ấy thời gian, "Thay lời muốn nói" đã trở thành một điểm hẹn nghệ thuật gần gũi, nơi những tâm tư khó nói thành lời được gửi gắm qua thư, câu chuyện và âm nhạc. Từ tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình đến những nỗi niềm về cuộc sống, mỗi câu chuyện đều mở ra cơ hội để người gửi bày tỏ lòng mình, đồng thời giúp người nghe nhìn lại những trải nghiệm và cảm xúc của chính họ.

NSND Tạ Minh Tâm cùng "Thay lời muốn nói" chạm đến cảm xúc khán giả

Với chủ đề "Dường như là mùa thu" trong tháng 10, chương trình đưa khán giả trở về những miền ký ức gắn với tuổi trẻ, những cuộc gặp gỡ, chia xa và những điều đã đổi thay theo năm tháng. Có những cảm xúc tưởng đã ngủ yên, nhưng chỉ cần một giai điệu quen thuộc hay một câu chuyện đồng điệu, ký ức lại trở về với những rung động rất riêng.

Cùng NSƯT Phương Anh lan tỏa yêu thương

Không chỉ theo dõi qua màn ảnh, khán giả có thể đến Nhà hát Truyền hình HTV để trực tiếp lắng nghe những câu chuyện, thưởng thức các màn trình diễn và hòa mình vào không khí của đêm nhạc. Sự hiện diện tại khán phòng cũng là cơ hội để mỗi người cảm nhận rõ hơn sự kết nối giữa nghệ sĩ, câu chuyện được kể và những người cùng chia sẻ cảm xúc.

Ca sĩ Hải Yến gửi lời yêu thương đến khán giả

Điểm đặc biệt của "Thay lời muốn nói" tháng 10/2026 là mỗi vé bán ra trích 100.000 đồng đóng góp vào quỹ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm chăm lo cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Như vậy, bên cạnh việc thưởng thức chương trình trực tiếp, khán giả còn có thể góp một phần thiết thực cho hoạt động cộng đồng.

Sự đón nhận của khán giả trong lần đầu mở bán vé là tín hiệu tích cực đối với chương trình. Từ trải nghiệm xem trực tiếp đến hoạt động đóng góp cho cộng đồng, mỗi sự ủng hộ đều tiếp thêm động lực để ê-kíp tiếp tục đổi mới và tìm kiếm những cách thức kết nối khán giả trong các kỳ tiếp theo.

Gần 30 năm qua, chương trình duy trì cuộc hẹn âm nhạc quen thuộc, nơi những câu chuyện đời thường được sẻ chia qua giai điệu và lời tâm tình

Cuộc hẹn lần này không chỉ diễn ra trên sân khấu hay qua màn ảnh. Đó còn là sự gặp gỡ giữa những câu chuyện riêng, những giai điệu thân quen và mong muốn cùng đóng góp cho cộng đồng. Một tấm vé vì thế có thể mang theo nhiều điều muốn nói - từ tình yêu dành cho nghệ thuật đến sự quan tâm dành cho những người cần được giúp đỡ.

Khép lại đêm nhạc tháng 10, những dư âm về mùa thu, tình yêu và ký ức tiếp tục ở lại, chờ được viết tiếp trong những câu chuyện của "Thay lời muốn nói" tháng 11

"Thay lời muốn nói" được tổ chức định kỳ vào Chủ nhật tuần thứ hai hằng tháng tại Nhà hát Truyền hình HTV. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày 8/11/2026 với chủ đề "Màu thời gian", nơi những câu chuyện về tuổi già, ký ức và những chiêm nghiệm cuộc đời sẽ được tiếp nối qua âm nhạc.

Quý khản giả có thể xem lại số tháng 10 tại link bên dưới:

https://www.youtube.com/watch?v=ndWEOQ38ASM&t=5829s