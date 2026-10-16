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Thế giới

Tesla giới thiệu phiên bản thiết kế lại của Roadster

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(HTV) - Ngày 15/10, Tesla giới thiệu phiên bản thiết kế lại của mẫu xe thể thao điện Roadster tại cơ sở thử nghiệm SpaceX ở McGregor, bang Texas của Mỹ. Mẫu xe 2 chỗ ngồi tích hợp nhiều công nghệ khác thường... thậm chí là bất thường, mẫu xe này dự kiến bắt đầu sản xuất vào năm 2028.

Được Tesla phối hợp phát triển với công ty tên lửa SpaceX, Roadster đã trình diễn khả năng chạy lộn ngược trên đường dốc nhờ hệ thống hút tạo lực bám, đồng thời xoay trên không và tiếp đất bằng các động cơ đẩy tích hợp. Hiện chưa rõ những tính năng này có được phép sử dụng trên đường giao thông công cộng hay không.

Theo Giám đốc điều hành Elon Musk, xe có thể tăng tốc từ 0 lên khoảng 97 km/giờ trong chưa đầy 1 giây, đạt tốc độ tối đa hơn 370 km/giờ. Elon Musk - Giám đốc điều hành Tesla: "Xe dùng bình khí nén tiên tiến với áp suất cực cao, có thể tự nạp lại khí mà không cần chất đẩy đặc biệt để thực hiện những động tác này. Và dù chưa biết có khả thi hay không nhưng hãy thử lại thêm lần nữa".

Tesla giới thiệu phiên bản thiết kế lại của Roadster - Ảnh 1.
Tesla giới thiệu phiên bản thiết kế lại của Roadster - Ảnh 2.

Tesla Roadster trình diễn khả năng vận hành đặc biệt với công nghệ phối hợp phát triển cùng SpaceX

Trước đây vào năm 2017, Tesla từng giới thiệu nguyên mẫu Roadster thế hệ mới và dự kiến giao xe năm 2020, nhưng kế hoạch liên tục chậm tiến độ. Dù ông Musk từng nhận định Roadster sẽ không đóng góp lớn vào doanh thu, nhưng mẫu xe này vẫn mang ý nghĩa biểu tượng đối với hãng.

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