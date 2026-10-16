Tuyên dương những gương điển hình “Dân vận khéo” tại phường Gia Định

Lan tỏa những cách làm hiệu quả từ cơ sở

Hội nghị được tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2026) và 27 năm Ngày Dân vận của cả nước (15/10/1999 - 15/10/2026).

Các gương điển hình giao lưu, chia sẻ những mô hình hay và cách làm hiệu quả trong công tác dân vận tại cơ sở

Tại chương trình, các đại biểu nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2026 và giao lưu với 3 gương điển hình. Những chia sẻ từ thực tiễn góp phần giới thiệu các mô hình hay, cách làm sáng tạo, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác dân vận tại cơ sở.

Tuyên dương 25 tập thể và 28 cá nhân tiêu biểu

Dịp này, Đảng ủy phường Gia Định tuyên dương, khen thưởng 25 tập thể và 28 cá nhân điển hình "Dân vận khéo" năm 2026.

Hội nghị tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2026 tại phường Gia Định thu hút đông đảo đại biểu tham dự

Đây là những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực trong công tác vận động Nhân dân, các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động tại địa phương.

Nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo"

Các gương điển hình giao lưu, chia sẻ những mô hình hay và cách làm hiệu quả trong công tác dân vận tại cơ sở

Thông qua hội nghị, phường Gia Định tiếp tục biểu dương những cách làm hiệu quả, nhân rộng các gương điển hình, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận trong Nhân dân.

Qua đó, phong trào "Dân vận khéo" tiếp tục phát huy vai trò kết nối cộng đồng, góp phần xây dựng phường Gia Định văn minh, nghĩa tình, đoàn kết và phát triển.