CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Đời sống

Tuyên dương những gương điển hình “Dân vận khéo” tại phường Gia Định

NHƯ QUỲNH, THANH PHONG, NGỌC PHẠM
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Đảng ủy phường Gia Định tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2026, qua đó lan tỏa những mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo và ghi nhận các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác vận động Nhân dân.

Lan tỏa những cách làm hiệu quả từ cơ sở

Hội nghị được tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2026) và 27 năm Ngày Dân vận của cả nước (15/10/1999 - 15/10/2026).

Tuyên dương những gương điển hình “Dân vận khéo” tại phường Gia Định- Ảnh 1.

Các gương điển hình giao lưu, chia sẻ những mô hình hay và cách làm hiệu quả trong công tác dân vận tại cơ sở

Tại chương trình, các đại biểu nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2026 và giao lưu với 3 gương điển hình. Những chia sẻ từ thực tiễn góp phần giới thiệu các mô hình hay, cách làm sáng tạo, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác dân vận tại cơ sở.

Tuyên dương 25 tập thể và 28 cá nhân tiêu biểu

Dịp này, Đảng ủy phường Gia Định tuyên dương, khen thưởng 25 tập thể và 28 cá nhân điển hình "Dân vận khéo" năm 2026.

Tuyên dương những gương điển hình “Dân vận khéo” tại phường Gia Định- Ảnh 2.
Tuyên dương những gương điển hình “Dân vận khéo” tại phường Gia Định- Ảnh 3.

Hội nghị tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2026 tại phường Gia Định thu hút đông đảo đại biểu tham dự

Đây là những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực trong công tác vận động Nhân dân, các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động tại địa phương.

Nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo"

Tuyên dương những gương điển hình “Dân vận khéo” tại phường Gia Định- Ảnh 4.

Các gương điển hình giao lưu, chia sẻ những mô hình hay và cách làm hiệu quả trong công tác dân vận tại cơ sở

Thông qua hội nghị, phường Gia Định tiếp tục biểu dương những cách làm hiệu quả, nhân rộng các gương điển hình, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận trong Nhân dân.

Qua đó, phong trào "Dân vận khéo" tiếp tục phát huy vai trò kết nối cộng đồng, góp phần xây dựng phường Gia Định văn minh, nghĩa tình, đoàn kết và phát triển.

Tin liên quan

Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng, cách hiện trường gần 6km

Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng, cách hiện trường gần 6km

Sau gần 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn trôi tại hồ Hàm Thuận, cách hiện trường gặp nạn gần 6km.

Mua vé trực tuyến, thêm tiện ích cho hành khách xe buýt và Metro

Mua vé trực tuyến, thêm tiện ích cho hành khách xe buýt và Metro

(HTV) - TP. Hồ Chí Minh tích hợp dịch vụ mua vé xe buýt, Metro trên ứng dụng VNeID, giúp người dân thuận tiện mua vé, chủ động hành trình và có thêm lựa chọn thanh toán không tiền mặt.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Thay lời muốn nói tháng 10 - Một tấm vé, nhiều điều muốn nói

Thay lời muốn nói tháng 10 - Một tấm vé, nhiều điều muốn nói

Show nổi bật 15:43 16/10/2026

(HTV) - Lần đầu mở bán vé sau 26 năm đồng hành cùng khán giả, "Thay lời muốn nói" tháng 10/2026 nhận được sự ủng hộ của những người yêu âm nhạc. Mỗi tấm vé không chỉ mở ra cơ hội thưởng thức chương trình trực tiếp, mà còn góp thêm nguồn lực chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Từ khối thép ngàn tấn đến nhịp cầu nối hai bờ sông Sài Gòn

Từ khối thép ngàn tấn đến nhịp cầu nối hai bờ sông Sài Gòn

Xã hội 05:00 16/10/2026

(HTV) - Rạng sáng 16/10, tổ hợp kết cấu cầu chính cùng hệ khung đỡ cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, nặng khoảng 3.400 tấn, đã được hạ thủy xuống sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên, khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh.

HTV khai trương Trung tâm tại Côn Đảo, tăng cường thông tin tuyên truyền từ cơ sở

HTV khai trương Trung tâm tại Côn Đảo, tăng cường thông tin tuyên truyền từ cơ sở

Xã hội 19:13 16/10/2026

(HTV) - Ngày 16/10, Đài HTV khai trương Trung tâm HTV tại Côn Đảo, đánh dấu bước kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực tác nghiệp và triển khai nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền tại địa bàn.

Hé lộ 5 mascot và khách mời của Tập 3 The Masked Singer 2026

Hé lộ 5 mascot và khách mời của Tập 3 The Masked Singer 2026

Show nổi bật 08:03 16/10/2026

(HTV) - Tập 3 The Masked Singer 2026 chào đón Bảo Anh và Tăng Duy Tân cùng 5 mascot mới: BÒ SỮA ACHU, HEO MÁ HỒNG, KHỈ XÙ MÌ, LION VUI TƯƠI và CAO BỒI LANG. Những màn tung hứng hài hước, manh mối khó đoán và giọng hát đầy bất ngờ hứa hẹn khiến ban cố vấn liên tục đổi đáp án.

Xem thêm