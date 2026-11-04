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Xã hội

Phường Chánh Phú Hòa xã hội hóa công trình dân sinh

MINH HẢI, HIẾU THUẦN, HOÀNG YẾN
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(HTV) - Người dân phường Chánh Phú Hòa, TP. Hồ Chí Minh chung tay hiến đất, đóng góp kinh phí xây dựng hạ tầng dân sinh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tại địa phương.

Góp sức mở rộng đường dân sinh

Tại phường Chánh Phú Hòa, nhiều công trình dân sinh, trong đó có các tuyến đường được nâng cấp, mở rộng nhờ sự đồng thuận và đóng góp của người dân. Tuyến đường Chánh Phú Hòa 002 dài gần 6,4 km, có tổng vốn đầu tư hơn 126 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố, dự kiến hoàn thành năm 2028. Để triển khai công trình, người dân đã đồng thuận hiến hơn 13.000 m² đất, góp phần đẩy nhanh công tác bàn giao mặt bằng.

Phường Chánh Phú Hòa phát huy sức dân xây dựng công trình dân sinh - Ảnh 1.
Phường Chánh Phú Hòa phát huy sức dân xây dựng công trình dân sinh - Ảnh 2.
Phường Chánh Phú Hòa phát huy sức dân xây dựng công trình dân sinh - Ảnh 3.

Người dân phường Chánh Phú Hòa hiến hơn 13.000 m² đất, góp phần mở rộng các tuyến đường và cải thiện hạ tầng giao thông địa phương

Ông Nguyễn Văn Tiến, người dân khu phố Hòa Hưng, cho biết việc đường sá được nâng cấp giúp diện mạo khu vực khang trang hơn, tạo thuận lợi cho đi lại và hoạt động kinh doanh. Sự đồng lòng của người dân cũng được chính quyền địa phương ghi nhận, nhất là trong quá trình vận động hiến đất, bàn giao mặt bằng để triển khai các dự án.

Tại khu phố Phú Hòa, tuyến đường Chánh Phú Hòa 066 cũng được bê tông hóa, với chiều dài hơn 800 m và rộng 6 m. Người dân đã hiến hơn 1.600 m² đất, đồng thời vận động nguồn lực xã hội hóa 1,2 tỷ đồng để xây dựng tuyến đường.

Xã hội hóa hạ tầng dân sinh

Không chỉ đóng góp cho các công trình giao thông, người dân phường Chánh Phú Hòa còn chung tay đầu tư hệ thống chiếu sáng và camera an ninh. Tại khu phố Phú Thịnh, tuyến đường NG2 được lắp đặt 31 trụ đèn năng lượng mặt trời, kết hợp treo cờ Tổ quốc.

Phường Chánh Phú Hòa xã hội hóa công trình dân sinh - Ảnh 4.

Hệ thống camera an ninh được lắp đặt tại các ngã ba, ngã tư, góp phần bảo đảm an ninh trật tự khu dân cư

Bên cạnh đó, người dân đóng góp hơn 100 triệu đồng để lắp đặt 10 bộ camera an ninh tại các ngã ba, ngã tư. Những công trình này góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, đồng thời hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu dân cư.

Việc huy động nguồn lực trong nhân dân được triển khai cùng với vai trò vận động, kết nối của chính quyền và các tổ chức đoàn thể tại địa phương. Qua đó, các công trình thiết thực được thực hiện từ sự chung tay của cộng đồng, phù hợp với nhu cầu của từng khu phố.

Kết nối nguồn lực chăm lo an sinh xã hội

Song song với đầu tư hạ tầng, công tác chăm lo cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn cũng được phường Chánh Phú Hòa chú trọng. Từ đầu năm 2026 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 1.200 lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn, với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng.

Phường Chánh Phú Hòa phát huy sức dân xây dựng công trình dân sinh - Ảnh 5.
Phường Chánh Phú Hòa phát huy sức dân xây dựng công trình dân sinh - Ảnh 6.
Phường Chánh Phú Hòa phát huy sức dân xây dựng công trình dân sinh - Ảnh 7.

Phường Chánh Phú Hòa vận động nguồn lực trao quà, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Địa phương đồng thời xây dựng, sửa chữa 3 căn nhà Đại đoàn kết, với tổng trị giá 270 triệu đồng. Các hoạt động này góp phần hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, thể hiện vai trò kết nối và huy động nguồn lực xã hội của Mặt trận Tổ quốc tại cơ sở.

Từ những tuyến đường được mở rộng, hệ thống chiếu sáng, camera an ninh đến các hoạt động an sinh, sự tham gia của người dân đang trở thành nguồn lực quan trọng trong xây dựng địa phương. Khi chủ trương được thông tin rõ ràng, quyền lợi và trách nhiệm của cộng đồng được quan tâm, sự đồng thuận sẽ tạo điều kiện để các công trình, phần việc dân sinh được triển khai hiệu quả.

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