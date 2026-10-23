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Xã hội

Miễn giấy phép xây dựng cho công trình đủ điều kiện, tăng cường giám sát tại cơ sở

KIỀU MINH, NGUYỄN QUỐC, KIM NGỌC
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(HTV) - Chính sách miễn giấy phép xây dựng đối với những công trình đủ điều kiện đang góp phần giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân. Cùng với đó, chính quyền cơ sở tăng cường hướng dẫn, kiểm tra và hậu kiểm nhằm bảo đảm trật tự xây dựng đô thị.

Miễn giấy phép xây dựng, tạo thuận lợi cho người dân

Tại TP. Hồ Chí Minh, việc triển khai chính sách miễn giấy phép xây dựng đối với những công trình đủ điều kiện đang mở thêm thuận lợi cho người dân khi xây dựng nhà ở. Thay vì thực hiện thủ tục xin cấp phép, chủ đầu tư thuộc diện miễn có thể chủ động chuẩn bị hồ sơ, thực hiện thông báo khởi công và bảo đảm các điều kiện theo quy định.

Miễn giấy phép xây dựng cho công trình đủ điều kiện, tăng cường giám sát tại cơ sở- Ảnh 1.

Ban lãnh đạo UBND phường Bình Phú họp triển khai công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính trong xây dựng

Nhờ được hướng dẫn và nắm bắt thông tin, người dân có thể tiết kiệm thời gian, công sức trong quá trình chuẩn bị xây dựng.

Anh Trần Văn Tuấn, phường Bình Phú, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: "Người dân chỉ cần nộp các hồ sơ, giấy tờ liên quan như bản vẽ, giấy tờ nhà và giấy tờ cá nhân. Sau 7 ngày, có thể tiến hành thi công. Trong quá trình đó, cán bộ phường cũng hướng dẫn thêm những thủ tục cần lưu ý để bảo đảm an toàn khi xây dựng".

Theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, tại phường Bình Phú, chính sách miễn giấy phép xây dựng được triển khai đối với những công trình đáp ứng điều kiện theo quy định. Chủ đầu tư vẫn cần thực hiện các nghĩa vụ liên quan trước khi khởi công, đồng thời bảo đảm công trình phù hợp với quy hoạch.

Anh Trần Minh Tiến - Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Bình Phú, TP. Hồ Chí Minh, cho biết thời gian tới, UBND phường Bình Phú sẽ đẩy mạnh việc công khai, minh bạch các bản vẽ mẫu nhà đã được duyệt tại từng khu vực để người dân có thể tham khảo, nắm bắt thông tin và xây dựng nhà ở đúng quy hoạch.

Miễn giấy phép xây dựng cho công trình đủ điều kiện, tăng cường giám sát tại cơ sở- Ảnh 2.
Miễn giấy phép xây dựng cho công trình đủ điều kiện, tăng cường giám sát tại cơ sở- Ảnh 3.

Người dân đến nộp hồ sơ thông báo khởi công tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bình Phú

Việc công khai thông tin quy hoạch, hướng dẫn cụ thể các thủ tục giúp người dân chủ động hơn trong quá trình chuẩn bị xây dựng. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng có điều kiện nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ người dân thực hiện đúng quy định.

Ông Đoàn Quang Luân - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phú
Miễn giấy phép xây dựng trước hết mang lại lợi ích cho người dân, đồng thời giảm khối lượng công việc hành chính cho cán bộ, công chức. Thủ tục được đơn giản hóa giúp rút ngắn thời gian thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch. Bên cạnh đó, cán bộ, công chức cần tiếp tục nâng cao chuyên môn để hướng dẫn người dân và quản lý việc xây dựng hiệu quả hơ

Tăng cường hậu kiểm, bảo đảm trật tự xây dựng

Việc đơn giản hóa thủ tục không đồng nghĩa với giảm trách nhiệm quản lý. Khi các công trình đủ điều kiện được miễn giấy phép xây dựng, chính quyền cơ sở cần tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm, bảo đảm việc xây dựng tuân thủ quy hoạch và quy định pháp luật.

Miễn giấy phép xây dựng cho công trình đủ điều kiện, tăng cường giám sát tại cơ sở- Ảnh 4.

Cán bộ chức năng tiến hành hậu kiểm và hướng dẫn người dân xây dựng đúng bản vẽ quy hoạch

Tại phường Bình Dương, công tác giám sát được triển khai thường xuyên với sự phối hợp của lực lượng tại địa bàn. Trong đó, ban điều hành khu phố đóng vai trò hỗ trợ chính quyền phát hiện những trường hợp xây dựng có dấu hiệu vi phạm, qua đó kịp thời kiểm tra và xử lý theo quy định.

Ban điều hành khu phố đã phát huy vai trò là cánh tay nối dài của chính quyền địa phương, kịp thời phát hiện các trường hợp xây dựng sai phép để lập biên bản và yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng quy định. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy vai trò giám sát của khu phố, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.
Bà Từ Thị Anh Đào - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh
Miễn giấy phép xây dựng cho công trình đủ điều kiện, tăng cường giám sát tại cơ sở- Ảnh 5.

Một công trình nhà ở riêng lẻ đang được xây dựng kiên cố tại địa phương

Cùng với việc triển khai chính sách miễn giấy phép xây dựng đối với những trường hợp đủ điều kiện, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đã đề xuất UBND Thành phố xem xét mở rộng diện miễn giấy phép đối với nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng, có tổng diện tích sàn dưới 500m².

Giảm thủ tục hành chính đi đôi với tăng cường hậu kiểm được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, giữ vững trật tự xây dựng và hướng đến phát triển đô thị bền vững.

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