Tư vấn pháp luật, bảo đảm quyền lợi cho trẻ em

Việc chưa nắm rõ các quy định pháp luật và thủ tục hành chính khiến không ít người dân gặp khó khăn trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Trước thực tế đó, phường Bình Trị Đông triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp tư vấn, hỗ trợ trực tiếp cho người dân, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế.

Đang nuôi dưỡng một bé trai bị cha mẹ bỏ rơi, nay con đã 10 tuổi nhưng chưa có giấy khai sinh, anh Nguyễn Anh Dũng - Phường Bình Trị Đông, tìm đến buổi tư vấn pháp luật miễn phí để được hướng dẫn thủ tục nhận con nuôi, đăng ký khai sinh, giúp bé hoàn thiện giấy tờ tùy thân và bảo đảm các quyền lợi của trẻ em.

Anh Dũng chia sẻ: “Cháu đã 10 tuổi nhưng vẫn chưa có giấy khai sinh. Tôi đến đây để được hướng dẫn thủ tục nhận con nuôi và đăng ký khai sinh, mong cháu có đầy đủ giấy tờ, được hưởng bảo hiểm y tế và bảo đảm các quyền công dân sau này”.

Hoạt động trợ giúp pháp lý góp phần tháo gỡ những vướng mắc về hộ tịch, tạo điều kiện để trẻ em được bảo đảm các quyền lợi thiết yếu

Bà Võ Thị Kim Chi - Phường Bình Trị Đông, cũng tìm đến buổi tư vấn để được hướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh cho hai cháu. Thông qua sự hỗ trợ của các luật sư, bà đã hiểu rõ hơn về quy trình thực hiện và cơ quan cần liên hệ để hoàn thiện giấy tờ, tạo điều kiện cho các cháu tiếp cận những quyền lợi thiết yếu.

Thông qua các buổi tư vấn pháp luật miễn phí, người dân được hướng dẫn cách giải quyết những vướng mắc pháp lý trong đời sống

Có thể thấy, vai trò của hoạt động tư vấn pháp luật tại cơ sở không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức mà còn giúp người dân xác định hướng giải quyết những vấn đề cụ thể trong đời sống.

Đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với cộng đồng

Bên cạnh việc hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc pháp lý, phường Bình Trị Đông còn chú trọng mở rộng phạm vi phổ biến, giáo dục pháp luật đến nhiều nhóm đối tượng thông qua các hoạt động tại trường học và khu dân cư.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề thiết thực như quyền trẻ em, hộ tịch, bảo vệ quyền công dân và các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống. Qua đó, người dân có thêm kiến thức để chủ động thực hiện quyền, nghĩa vụ và bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.

Các chuyên đề phổ biến pháp luật góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống ma túy và phòng ngừa tội phạm

Đặc biệt, đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, địa phương duy trì hoạt động hỗ trợ pháp lý thường xuyên, bố trí không gian tiếp công dân để lãnh đạo, cán bộ, công chức trực tiếp lắng nghe, giải đáp và hướng dẫn những vấn đề người dân còn vướng mắc.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông cho biết, địa phương bố trí lãnh đạo, cán bộ, công chức trực tiếp tiếp nhận và tư vấn pháp lý cho người dân để “họ thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình một cách đầy đủ và hợp pháp”.

Việc kết hợp phổ biến kiến thức pháp luật với tư vấn, hỗ trợ trực tiếp giúp người dân không chỉ hiểu rõ các quy định mà còn biết cách vận dụng vào thực tiễn đời sống. Qua đó, những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế có thêm cơ hội tiếp cận pháp luật, thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và chủ động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.