Lan toả giá trị nhân văn từ hoạt động trợ giúp pháp lý

Đưa pháp luật đến gần hơn với người có hoàn cảnh khó khăn

Không phải ai cũng có đủ điều kiện kinh tế và kiến thức pháp luật để tự bảo vệ quyền lợi của mình. Với những người có hoàn cảnh khó khăn, ngay cả các thủ tục hành chính cơ bản cũng có thể trở thành trở ngại. Tại TP. Hồ Chí Minh, hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí đang được triển khai tại nhiều địa bàn dân cư, với sự tham gia của các tổ chức hành nghề luật sư, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân.

Luật sư trực tiếp tư vấn, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục pháp lý tại chương trình trợ giúp pháp lý lưu động

Đang nuôi dưỡng một bé trai bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, anh Nguyễn Anh Dũng, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Bình Trị Đông, đã tìm đến buổi tư vấn pháp luật miễn phí để được hướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh và hoàn thiện giấy tờ tùy thân cho bé.

Theo anh Nguyễn Anh Dũng, phường Bình Trị Đông, nhờ được chính quyền địa phương và luật sư hướng dẫn, hỗ trợ miễn phí, anh đã biết cách hoàn tất thủ tục đăng ký khai sinh cho bé, giúp trẻ có đầy đủ giấy tờ tùy thân và bảo đảm quyền công dân.

Tương tự, bà Võ Thị Kim Chi cũng được các luật sư hướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh cho hai cháu nhỏ. Việc được tư vấn cụ thể giúp gia đình hiểu rõ quy trình và cơ quan cần liên hệ, từ đó tạo điều kiện để các cháu được cấp thẻ bảo hiểm y tế và bảo đảm các quyền lợi liên quan.

Luật sư tư vấn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục pháp lý, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em

Là địa bàn tập trung đông lao động nhập cư, phường Bình Trị Đông vẫn còn những trường hợp trẻ em chưa được đăng ký khai sinh. Địa phương đang tập trung rà soát, phối hợp với các đơn vị chuyên môn để hỗ trợ các gia đình hoàn tất thủ tục cần thiết.

Theo ông Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông, qua rà soát, địa phương vẫn còn nhiều trường hợp trẻ em chưa có giấy khai sinh, do đó phường tập trung hỗ trợ hoàn tất thủ tục nhằm bảo đảm quyền lợi và tạo điều kiện để các em được đến trường.

Phát huy vai trò luật sư trong trợ giúp pháp lý cộng đồng

Từ hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các địa phương đến hỗ trợ trực tiếp tại các tổ chức hành nghề luật sư, sự tham gia của đội ngũ luật sư đang góp phần thu hẹp khoảng cách giữa người dân và pháp luật. Đặc biệt, với những người có hoàn cảnh khó khăn, việc được tư vấn kịp thời không chỉ giúp tháo gỡ vướng mắc trước mắt mà còn nâng cao nhận thức, khả năng tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý tại phường Bình Trị Đông, TP. Hồ Chí Minh

Tại Văn phòng Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh, người dân có thể trực tiếp trình bày những vấn đề pháp lý đang gặp phải để được luật sư tư vấn, hướng dẫn miễn phí. Các nội dung tư vấn khá đa dạng, từ tranh chấp quyền thừa kế đến những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi trong đời sống.

Chị Nguyễn Thị Thùy Nhung, phường Tân Định, cho biết buổi tư vấn miễn phí đã giúp chị hiểu rõ hơn về các quy định liên quan đến tranh chấp thừa kế, đồng thời tiếp cận được những thông tin pháp lý trước đây chưa có điều kiện tìm hiểu.

Đối với người lao động tự do, những chương trình tư vấn miễn phí cũng mở ra cơ hội tiếp cận kiến thức pháp luật mà trước đây họ chưa có điều kiện tìm hiểu.

Công tác tiếp nhận thông tin, hỗ trợ người dân được triển khai song song với hoạt động tư vấn pháp luật

Anh Nguyễn Huỳnh Quang Bảo, lao động tự do, đánh giá hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí rất thiết thực đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những người không đủ khả năng chi trả chi phí thuê luật sư để bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Theo luật sư Đoàn Trọng Nghĩa, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh duy trì hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí hằng ngày, hướng đến nhiều nhóm đối tượng, đặc biệt là người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng và người khuyết tật. Ngoài tư vấn, các luật sư còn tham gia hỗ trợ người dân trong quá trình tố tụng và các hoạt động ngoài tố tụng.

Đội ngũ luật sư tiếp nhận, tư vấn và giải đáp những vướng mắc pháp lý của người dân

Luật sư Hà Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh, cho biết hiện có hơn 3.000 tổ chức hành nghề luật sư và gần 11.000 luật sư trên địa bàn đăng ký tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý, tập trung hỗ trợ phụ nữ, trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hoàn thiện chính sách, bảo đảm quyền tiếp cận công lý

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ trực tiếp, những điều chỉnh trong chính sách trợ giúp pháp lý cũng góp phần mở rộng đối tượng thụ hưởng. Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý không còn phải chứng minh khó khăn về tài chính; người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ trong các vụ việc thuộc phạm vi luật định.

Hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí tại Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin và bảo vệ quyền lợi hợp pháp

Việc kết hợp giữa hoàn thiện chính sách, tăng cường tư vấn tại cơ sở và phát huy vai trò của đội ngũ luật sư sẽ góp phần tháo gỡ những rào cản trong tiếp cận pháp luật. Qua đó, người yếu thế có thêm điều kiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, hướng đến bảo đảm quyền tiếp cận công lý bình đẳng cho mọi người dân.



