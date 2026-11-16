Phường Bình Phú rộn ràng ngày hội sắc màu văn hóa

Ngày 14/11, phường Bình Phú, TP. Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội "Bình Phú - Sắc màu văn hóa" năm 2026 với sự tham gia của cán bộ, công chức, các trường học và 16 khu phố, mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống.

Sắc màu văn hóa qua những hoạt động đặc sắc

Điểm nhấn của ngày hội là hoạt động diễu hành cổ phục Việt Nam và trang phục truyền thống các dân tộc, thu hút đông đảo người dân tham gia. Những bộ trang phục mang nét đặc trưng của các cộng đồng dân tộc tạo nên không gian văn hóa đa dạng, giàu bản sắc trên các tuyến đường.

Người dân trong trang phục truyền thống các dân tộc Khơ Mú, Dao, Tày, Lào, Nùng tham gia Ngày hội "Bình Phú - Sắc màu văn hóa" năm 2026

Hoạt động có sự góp mặt của cán bộ, công chức, các trường học và đại diện 16 khu phố, tạo điều kiện để nhiều thế hệ cùng tìm hiểu, giới thiệu và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống.

Hoạt động múa lân góp thêm không khí sôi nổi cho ngày hội, tạo điểm nhấn trong chuỗi chương trình văn hóa, nghệ thuật tại phường Bình Phú

Bên cạnh hoạt động diễu hành, ngày hội còn tổ chức triển lãm văn hóa, các trò chơi dân gian và chương trình biểu diễn nghệ thuật, mang đến không gian giao lưu giữa các cộng đồng dân cư.

Các gian hàng ẩm thực giới thiệu những món ăn đặc trưng, trong khi chương trình đờn ca tài tử góp thêm nét văn hóa Nam Bộ vào chuỗi hoạt động. Sự kết hợp giữa trang phục, ẩm thực và nghệ thuật tạo điều kiện để người tham dự trực tiếp trải nghiệm những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Ngày hội "Bình Phú - Sắc màu văn hóa" năm 2026 được tổ chức với chủ đề "Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình", hướng đến tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống và tinh thần đại đoàn kết

Thông qua các hoạt động, ngày hội hướng đến việc bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu và tiếp nối những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống.

Sắc màu văn hóa gắn kết cộng đồng

Không dừng lại ở các hoạt động trình diễn và trải nghiệm, ngày hội còn là dịp tăng cường kết nối giữa chính quyền địa phương với người dân, phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Trong khuôn khổ chương trình, không gian truyền thông "Tôn trọng phụ nữ - Xây dựng cộng đồng không bạo lực" được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và tôn trọng lẫn nhau.

Đại diện các cộng đồng dân tộc tham gia hoạt động trên sân khấu tại ngày hội, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa và tinh thần gắn kết cộng đồng

Đáng chú ý, UBND phường Bình Phú đã trao quyết định công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các khu phố trên địa bàn. Hoạt động ghi nhận vai trò của những cá nhân tiêu biểu trong việc kết nối cộng đồng, gìn giữ bản sắc và tham gia các hoạt động tại địa phương.

Các đại biểu tham dự ngày hội, thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với hoạt động gìn giữ bản sắc văn hóa và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Với chủ đề "Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình", ngày hội tạo cơ hội để các cộng đồng dân tộc giao lưu, chia sẻ nét đẹp văn hóa, qua đó tăng cường sự gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân.

Những hoạt động tại ngày hội cũng góp phần cụ thể hóa định hướng phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, gắn việc bảo tồn truyền thống với xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.

Người dân trong trang phục truyền thống giao lưu, thưởng thức ẩm thực tại ngày hội, giới thiệu nét đặc trưng trong đời sống văn hóa của các cộng đồng dân tộc

Thông qua sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể, trường học và người dân, Ngày hội "Bình Phú - Sắc màu văn hóa" năm 2026 góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc, hướng đến xây dựng phường Bình Phú ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.