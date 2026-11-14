Giữ lửa văn hóa đọc giữa nhịp sống đô thị sôi động tại Đường sách TP. Hồ Chí Minh

Điểm hẹn tri thức kết nối nhiều thế hệ độc giả

Vào những ngày cuối tuần, không gian Đường sách TP. Hồ Chí Minh trở nên nhộn nhịp với sự góp mặt của nhiều nhóm độc giả từ người lớn tuổi, các gia đình đến đông đảo bạn trẻ và du khách. Mỗi người đến đây với một lựa chọn riêng nhưng đều chung niềm vui khám phá tri thức và tạm gác lại những bộn bề thường nhật.

Ở mỗi độ tuổi, việc đọc sách mang lại những giá trị khác nhau. Với sinh viên Nguyễn Đỗ Anh Thư, việc duy trì thói quen đọc từ 30 phút đến một tiếng mỗi ngày giúp mở rộng vốn hiểu biết và trải nghiệm nhiều góc nhìn cuộc sống thông qua các đầu sách lịch sử, văn hóa và tự truyện. Trong khi đó, ông Phí Ngọc Đức lại ưu tiên sách giấy chuyên sâu về kinh tế và du lịch để phục vụ công việc, đồng thời tận dụng những khoảng thời gian rảnh chờ xe hay gặp khách hàng để thư giãn.

Không khí vui tươi tại gian hàng sách với hoạt động góp phần lan tỏa niềm yêu thích đọc sách đến nhiều thế hệ

Nuôi dưỡng tình yêu sách từ truyền thống đến các sự kiện cộng đồng

Đối với nhiều người cao tuổi, đọc sách là nét đẹp đã bén rễ từ thuở thiếu thời. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy chia sẻ niềm say mê đọc sách được cha mẹ gieo truyền từ nhỏ ở vùng quê hiếm hoi phương tiện giải trí, giúp bà đọc trọn vẹn nhiều tác phẩm văn học kinh điển thế giới và duy trì thói quen đọc suốt cả ngày khi đã về hưu.

Độc giả chăm chú tìm hiểu và đọc sách tại sự kiện

Không chỉ dừng lại ở không gian đọc hằng ngày, Đường sách TP. Hồ Chí Minh còn thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, giới thiệu sách và sự kiện chuyên đề để đưa tri thức đến gần hơn với công chúng. Đáng chú ý, Hội sách với chủ đề Văn hóa Việt Nam qua những trang sách dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 24/11/2026 hứa hẹn sẽ là dịp ý nghĩa để độc giả khám phá chiều sâu văn hóa dân tộc qua từng ấn phẩm, tiếp thêm sức sống cho văn hóa đọc giữa lòng đô thị.