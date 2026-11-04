Phường An Lạc khẩn trương giải ngân vốn đầu tư công 1.425 tỷ đồng

Phường An Lạc đẩy nhanh tiến độ 63 dự án

Năm 2026, phường An Lạc được giao tổng kế hoạch vốn đầu tư công 1.425 tỷ đồng, triển khai 63 dự án, phục vụ địa bàn có quy mô dân số hơn 172.000 người. Để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường tổ chức rà soát tiến độ theo tuần, tháng, đồng thời đánh giá khả năng hấp thụ vốn của từng công trình.

Thay vì để vốn tồn đọng tại những dự án đang vướng mắc về thủ tục pháp lý hoặc giải phóng mặt bằng, địa phương chủ động điều chuyển nội bộ sang các dự án đủ điều kiện triển khai. Cách làm này giúp nguồn vốn được sử dụng sát với tiến độ thực tế, hạn chế tình trạng chậm giải ngân.

Địa phương khẩn trương triển khai các dự án đủ điều kiện, đặt mục tiêu hoàn thiện kế hoạch sớm

Quá trình triển khai nhận được sự đồng thuận của nhiều hộ dân trong khu vực. Bà Nguyễn Hoa Cẩm Hương - người dân khu phố 23, phường An Lạc, cho biết gia đình có ba căn nhà liền kề, mỗi căn phải bàn giao khoảng 10-15 m² đất để thực hiện dự án. Tuy nhiên, gia đình bà sẵn lòng phối hợp vì kỳ vọng công trình hoàn thành sẽ giúp đường phố khang trang, môi trường trong lành và kinh tế địa phương phát triển hơn.

Đầu tư cho chất lượng sống đô thị, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, thi đấu thể thao trên địa bàn, giữa tháng 4/2026, phường An Lạc đã khởi công dự án xây dựng hồ bơi tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường, với tổng mức đầu tư hơn 121 tỷ đồng.

Theo anh Lương Ngọc Huệ - Chỉ huy trưởng dự án hồ bơi, Công ty CP Xây dựng Phú An Thịnh, dự án là công trình thể thao cấp III, nhóm B, có quy mô hai tầng; công trình được triển khai với thời gian thi công dự kiến 300 ngày. Hiện tiến độ đạt khoảng 65%, đơn vị đang tiếp tục bổ sung nhân lực, máy móc nhằm bảo đảm chất lượng và phấn đấu hoàn thành sớm hơn kế hoạch từ 1-2 tháng.

Tổ công tác đang tiếp tục bố sung nhân lực, máy móc để đảm bảo chất lượng và tiến độ các dự án

Để kiểm soát tiến độ chung, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường tiếp tục rà soát khả năng giải ngân của các dự án nhằm kịp thời điều chỉnh nguồn vốn giữa các công trình. Ông Nguyễn Minh Phong - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường An Lạc, cho biết đơn vị đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ kế hoạch vốn vào cuối năm 2026.

Với kết quả giải ngân tích cực, phường An Lạc là một trong 4 đơn vị được UBND TP. Hồ Chí Minh trao thưởng kinh phí 200 tỷ đồng. Ông Lê Minh Nhựt - Phó Chủ tịch UBND phường An Lạc, cho biết việc sử dụng nguồn kinh phí thưởng sẽ tập trung vào những công trình thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện học tập, nâng cấp hạ tầng và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Phần kinh phí còn lại sẽ được sử dụng để nâng cấp, dặm vá các tuyến đường và hẻm thấp thường xuyên xảy ra ngập nước, sụt lún đồng thời chỉnh trang nhà bia, công viên cây xanh và lắp đặt camera an ninh.

Với việc chủ động điều chuyển vốn, tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công, phường An Lạc đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được thành phố khen thưởng để tiếp tục hoàn thiện hạ tầng đô thị.