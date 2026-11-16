Đa dạng hoạt động giao lưu, tôn vinh bản sắc văn hóa

Với chủ đề "Giữ gìn bản sắc – Gắn kết nghĩa tình", Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 do phường Bàn Cờ tổ chức mang đến nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Nổi bật là các nội dung giới thiệu nét đẹp truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam, giao lưu văn hóa Việt Nam – Lào – Campuchia và hội thi ẩm thực dân gian.

Lễ tuyên dương "Khu phố văn hóa" tiêu biểu năm 2026 tại sự kiện

Dịp này, phường Bàn Cờ tuyên dương các Khu phố văn hóa và Gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2026. Đây là sự ghi nhận những đóng góp tích cực của các tập thể, gia đình trong xây dựng môi trường sống văn minh, giữ gìn nếp sống văn hóa và phát huy tinh thần đoàn kết tại khu dân cư.

Trao Thư cảm ơn cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho quỹ an sinh xã hội

Chăm lo an sinh, vun đắp tình đoàn kết cộng đồng

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, chương trình còn biểu dương những gương Người tốt, việc tốt; tri ân các tập thể, cá nhân đã đồng hành cùng công tác an sinh xã hội. Nhiều phần quà thiết thực cũng được trao tặng đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của chính quyền và cộng đồng.

Đông đảo đại biểu và người dân tham dự các hoạt động tại Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 do phường Bàn Cờ tổ chức

Thông qua ngày hội, phường Bàn Cờ tiếp tục khơi dậy niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng đời sống văn hóa. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng địa phương ngày càng văn minh, nghĩa tình.



