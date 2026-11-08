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Xã hội

Phường Bàn Cờ trao Huy hiệu Đảng, biểu dương các cá nhân tiêu biểu

NGỌC QUÍ, HOÀN THIỆN
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(HTV) - Đảng bộ phường Bàn Cờ tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên từ 30 đến 70 năm tuổi Đảng, đồng thời biểu dương những cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại buổi lễ, Đảng bộ phường Bàn Cờ đã trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên có từ 30 đến 70 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng.

Phường Bàn Cờ trao Huy hiệu Đảng, biểu dương các cá nhân tiêu biểu - Ảnh 1.

Đảng bộ phường Bàn Cờ tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Dịp này, phường cũng tổ chức chúc mừng các đảng viên mới được kết nạp, ghi nhận sự trưởng thành và bổ sung lực lượng cho Đảng bộ địa phương.

Phường Bàn Cờ trao Huy hiệu Đảng, biểu dương các cá nhân tiêu biểu - Ảnh 2.

Các đảng viên được ghi nhận quá trình rèn luyện và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng

Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hai năm liên tục 2024 – 2025.

Phường Bàn Cờ trao Huy hiệu Đảng, biểu dương các cá nhân tiêu biểu - Ảnh 3.

Huy hiệu Đảng là niềm tự hào của mỗi đảng viên qua các chặng đường phấn đấu

Hoạt động không chỉ thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ đảng viên mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó, tiếp tục củng cố xây dựng Đảng bộ phường Bàn Cờ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phường Bàn Cờ trao Huy hiệu Đảng, biểu dương các cá nhân tiêu biểu - Ảnh 4.

Hoạt động góp phần bồi đắp niềm tự hào và trách nhiệm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh


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