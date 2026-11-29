Đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công là yêu cầu đặt ra trong những tháng cuối năm nhằm sớm đưa các công trình vào phục vụ người dân. Tại phường Phú An, TP. Hồ Chí Minh, các dự án tập trung vào hạ tầng thiết yếu, trong đó có cải thiện hệ thống thoát nước và mặt đường tại khu vực Hiệp An.

Phường Phú An triển khai 21 dự án đầu tư công năm 2026

Năm 2026, phường Phú An được giao triển khai 21 dự án với tổng nguồn vốn hơn 70 tỷ đồng. Trong đó, 19 dự án sử dụng vốn hỗ trợ mục tiêu và 2 dự án được bố trí từ ngân sách tập trung. Tỷ lệ giải ngân đến nay đạt gần 70% tổng nguồn vốn được giao.

Hiện nay, các đơn vị liên quan đang phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và hoàn thiện công trình. Mục tiêu đặt ra là đưa các hạng mục hoàn thành vào phục vụ người dân sớm nhất có thể.

Hiện nay, các đơn vị liên quan đang phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và hoàn thiện công trình

Nâng cấp đường DX094, cải thiện tình trạng ngập và lầy lội

Tại tuyến đường DX094 thuộc khu vực Hiệp An, công trình nâng cấp hệ thống thoát nước và mặt đường đang được triển khai. Trước đây, tình trạng ngập úng, lầy lội khi mưa gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Tuyến đường DX094 thuộc khu vực Hiệp An, công trình nâng cấp hệ thống thoát nước và mặt đường đang được triển khai

Đến nay, công trình đã hoàn thành một phần hệ thống thoát nước. Các đơn vị thi công tiếp tục tập trung nhân lực, thực hiện những hạng mục còn lại để bảo đảm tiến độ.

Ông Võ Văn Hòa - Người dân phường Phú An, TP. Hồ Chí Minh cho biết, tình trạng ngập và lầy lội trước đây khiến việc đi lại gặp nhiều trở ngại. Việc đầu tư hệ thống cống rãnh được người dân kỳ vọng sẽ giúp tuyến đường sạch sẽ, thuận tiện hơn.

Đẩy nhanh các hạng mục đầu tư công để hoàn thành trước Tết

Theo ông Lê Văn Thịnh - Giám sát trưởng công trình khu vực Hiệp An 456, hệ thống thoát nước hiện đã hoàn thành một bên, bên còn lại dự kiến hoàn thành trong tuần sau. Đơn vị giám sát đang đôn đốc thi công nhằm bảo đảm tiến độ hợp đồng, dự kiến thảm nhựa mặt đường trước Tết.

Hệ thống thoát nước hiện đã hoàn thành một bên, bên còn lại dự kiến hoàn thành trong tuần sau

Nếu hoàn thành theo kế hoạch, công trình sẽ góp phần cải thiện điều kiện đi lại, giảm tình trạng lầy lội và giúp người dân có tuyến đường sạch đẹp hơn trong dịp Tết.

Phú An dự kiến đầu tư hơn 80 tỷ đồng trong năm 2027

Bên cạnh các dự án đang triển khai, phường Phú An dự kiến tiếp tục thực hiện 25 công trình trong năm 2027 với tổng vốn hơn 80 tỷ đồng. Theo kế hoạch, nguồn lực đầu tư tiếp tục hướng đến hoàn thiện hạ tầng và đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

Bà Lê Kiều Huyền Phương - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú An cho biết, Ban đang phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân năm 2026 và sớm đưa các công trình vào phục vụ người dân.

Qua đó, việc triển khai các dự án đầu tư công không chỉ được đặt trong yêu cầu về tiến độ và giải ngân vốn, mà còn gắn với hiệu quả sử dụng công trình, khả năng đáp ứng nhu cầu dân sinh và cải thiện hạ tầng tại địa phương.