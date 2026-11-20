Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu, giá nhiên liệu, nhân công và mặt bằng thi công nhằm bảo đảm tiến độ các công trình giao thông trọng điểm.

Đây là nội dung được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thông tin tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế-xã hội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, chiều 19/11.

Ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện Ban đang quản lý 427 dự án, với tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao là 55.654 tỷ đồng. Tính đến ngày 12/11, giá trị giải ngân đạt 49.678 tỷ đồng, tương đương 89,2% kế hoạch.

Ban Giao thông đặt mục tiêu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2026. Để đạt mục tiêu này, đơn vị đang tập trung kiểm soát tiến độ từng dự án, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh thi công, đồng thời tăng cường phối hợp giữa chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và các nhà thầu nhằm kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh tại công trường.

Tuy nhiên, theo ông Lê Ngọc Hùng, quá trình triển khai các dự án hiện vẫn đối mặt với nhiều thách thức, nhất là biến động giá nhiên liệu, giá vật liệu đá và bê tông nhựa; tình trạng khan hiếm nhựa đường, bê tông nhựa và nguồn nhân công. Những yếu tố này gây áp lực đến tổ chức thi công, tiến độ thực hiện các gói thầu và khả năng huy động nguồn lực của nhà thầu.

Trước thực tế trên, Ban Giao thông yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, bổ sung mũi thi công, tổ chức tăng ca, tăng kíp; chủ động huy động tài chính và nguồn vật liệu để bảo đảm tiến độ.

Các nhà thầu được yêu cầu tổ chức thi công đồng thời nhiều hạng mục tại những vị trí đủ điều kiện, vừa đẩy nhanh khối lượng thực hiện, vừa bảo đảm chất lượng công trình.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Ban Giao thông phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, ưu tiên xử lý tại các vị trí đường găng, khu vực xây dựng cầu, nút giao và những đoạn tuyến cần kết nối liên tục. Việc tập trung giải phóng mặt bằng tại các vị trí có tính quyết định được kỳ vọng hạn chế tình trạng thi công gián đoạn, tạo điều kiện để nhà thầu triển khai đồng bộ các hạng mục.

Bên cạnh các giải pháp tại công trường, Ban Giao thông cũng tăng cường quản lý tiến độ và chất lượng công trình thông qua việc xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định đường găng cho tất cả dự án. Nhu cầu vốn được cập nhật theo tiến độ thực tế và báo cáo định kỳ hằng tháng cho Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ban cũng đôn đốc nhà thầu thi công và tư vấn giám sát bám sát hiện trường, thường xuyên cập nhật khối lượng hoàn thành để thực hiện nghiệm thu, thanh toán đúng tiến độ. Các cuộc họp điều phối giữa chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu được tổ chức thường xuyên nhằm xử lý tình trạng chồng chéo mặt bằng, xung đột trong quá trình thi công.

Một trong những vấn đề được Ban Giao thông chú trọng là quản lý vốn tạm ứng và thu hồi số dư tạm ứng tại các dự án, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, hạn chế tình trạng vốn đã tạm ứng nhưng chậm được thanh toán, hoàn ứng theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, định kỳ hằng tháng và hằng quý, chủ đầu tư các dự án phải phối hợp với Kho bạc Nhà nước Khu vực II rà soát, đối chiếu số dư tạm ứng tại các dự án; phân loại những khoản mục có nguy cơ quá hạn để xây dựng phương án xử lý, thu hồi cụ thể.

Với khối lượng dự án lớn, kế hoạch vốn được giao ở mức cao, việc đồng bộ các giải pháp từ tổ chức thi công, điều phối tiến độ đến kiểm soát nghiệm thu, thanh toán được xem là chìa khoá quan trọng để Ban Giao thông hoàn thành mục tiêu được giao.

Qua đó, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng giao thông; đồng thời góp phần hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công của thành phố trong năm 2026./.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-giai-ngan-von-dau-tu-cong-cac-du-an-giao-thong-dat-hon-89-post1149479.vnp