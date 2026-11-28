Tổng công suất 1.680 tấn/ngày, tổng mức đầu tư khoảng 1.806 tỷ đồng

Sáng 27/11, UBND TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức khởi công đồng loạt 4 dự án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm trung chuyển chất thải rắn Đào Trí, Thắng Nhì, Xuân Thới Thượng và Lê Minh Xuân. Đây là bước chuyển từ mô hình quản lý chất thải rắn cũ của TP. Hồ Chí Minh sang hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường và quản trị đô thị hiện đại. Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Đặng Minh Thông.

Quang cảnh lễ khởi công

Theo thiết kế được duyệt, trạm Đào Trí tại phường Phú Thuận có tổng mức đầu tư khoảng 489,4 tỷ đồng, công suất 480 tấn/ngày; trạm Thắng Nhì tại phường Vũng Tàu có vốn đầu tư khoảng 441,2 tỷ đồng, công suất 360 tấn/ngày. Hai dự án còn lại gồm trạm Xuân Thới Thượng tại xã Bà Điểm, vốn đầu tư khoảng 491,1 tỷ đồng, công suất 480 tấn/ngày; và trạm Lê Minh Xuân tại xã Bình Lợi, vốn đầu tư khoảng 384,3 tỷ đồng, công suất 360 tấn/ngày.

4 dự án được khởi công có tổng công suất 1.680 tấn/ngày, tổng mức đầu tư khoảng 1.806 tỷ đồng từ ngân sách TP. Hồ Chí Minh, được đầu tư theo hướng hiện đại, đồng bộ, ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, với hệ thống ép rác kín, thu gom và xử lý nước rỉ rác, xử lý mùi, kiểm soát các nguồn phát sinh ô nhiễm.

Đồ họa quy mô đầu tư, công suất và phối cảnh 4 trạm Xuân Thới Thượng, Thạnh Nhì, Đào Trí và Lê Minh Xuân

Kiểm soát ô nhiễm tại các điểm trung chuyển

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, cho biết mỗi ngày Thành phố phải thu gom, vận chuyển và xử lý gần 15.000 tấn rác sinh hoạt. Trong khi đó, một số điểm trung chuyển còn tập kết rác hở hoặc quá tải, khiến mùi hôi và nước rỉ rác ảnh hưởng đến đời sống người dân, nhất là tại các khu dân cư.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, khi đưa vào sử dụng, bốn trạm sẽ thực hiện trung chuyển và ép rác theo quy trình khép kín, đồng thời tăng cường kiểm soát mùi, nước rỉ rác và hoạt động vận chuyển. Đây là những khâu được tập trung cải thiện nhằm hạn chế tác động môi trường tại khu vực tiếp nhận và trung chuyển rác.

Nhấn mạnh định hướng của TP. Hồ Chí Minh trong phát triển các trạm trung chuyển theo mô hình khép kín, tăng tự động hóa, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và từng bước ứng dụng công nghệ số trong giám sát, vận hành, Phó chủ tịch UBND TP Bùi Minh Thạnh yêu cầu, khi hoàn thành, mỗi trạm trung chuyển phải trở thành một mắt xích của nền kinh tế tuần hoàn; mỗi công trình môi trường phải tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân.