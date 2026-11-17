Phim Việt hút khách ngoài mùa cao điểm
Trong nhóm 12 phim Việt vượt mốc 100 tỷ đồng, "Trại buôn người" ghi nhận doanh thu 485 tỷ đồng, còn "Thỏ ơi" đạt 450 tỷ đồng. "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" đạt 208 tỷ đồng. "Chị chị em em 3" là tác phẩm mới nhất cán mốc 100 tỷ đồng trong nhóm này.
Xét về thời điểm phát hành, sức hút của phim Việt không chỉ tập trung vào dịp Tết hay các kỳ nghỉ lễ lớn. Một số tác phẩm ra rạp ngoài mùa cao điểm vẫn thu hút người xem và ghi nhận doanh thu tăng qua từng tuần. Với nhà phát hành, kết quả này cho thấy phim Việt có cơ hội tiếp cận khán giả ở nhiều thời điểm trong năm, thay vì chỉ tập trung vào những mùa chiếu đông khách.
Ở khâu phát hành, chọn ngày ra rạp mới là bước đầu. Nhà phát hành còn phải tính đến các phim chiếu cùng thời điểm và khả năng duy trì suất chiếu trong những tuần tiếp theo. Khi nhiều tác phẩm cùng ra mắt, một bộ phim phải cạnh tranh cả về sự chú ý của người xem lẫn khung giờ chiếu. Vì vậy, doanh thu qua từng tuần là một căn cứ để nhà phát hành và rạp cân nhắc điều chỉnh lịch chiếu.
Sự đa dạng về đề tài giúp phim Việt tiếp cận nhiều nhóm khán giả
Từ câu chuyện về người lính đến những vấn đề xã hội, phim Việt đưa nhiều chất liệu lên màn ảnh rộng. Cách kể cũng thay đổi theo từng đề tài. Việc xác định nhóm khán giả ngay từ khâu phát triển kịch bản giúp nhà làm phim chọn góc tiếp cận phù hợp và giữ câu chuyện đi đúng trọng tâm.
Doanh thu cao chưa phải thước đo duy nhất
Một chiến dịch truyền thông có thể giúp phim được chú ý trong những ngày đầu công chiếu. Sau đó, chất lượng nội dung và phản hồi của người đã xem là những yếu tố góp phần duy trì sức hút. Vì vậy, mức doanh thu mở màn và khả năng giữ người xem qua các tuần chiếu phản ánh hai khía cạnh khác nhau của một tác phẩm.
Kết quả phòng vé đặt ra một bài toán dài hạn cho điện ảnh Việt. Làm thế nào để một bộ phim có bản sắc riêng và tiếp tục được khán giả quan tâm sau một mùa chiếu? Với nhà sản xuất, mục tiêu thương mại cần được cân nhắc cùng chiều sâu kịch bản, cách kể chuyện và giá trị nội dung. Đây cũng là những yếu tố tạo dấu ấn riêng cho phim giữa nhiều lựa chọn tại rạp.
Chất lượng tác phẩm là một trong những yếu tố giúp phim Việt giữ chân khán giả
Doanh thu là một chỉ dấu về sức hút thương mại, nhưng chưa cho thấy đầy đủ mức độ hài lòng của người xem hay hiệu quả đầu tư của từng dự án. Về lâu dài, sự phát triển của điện ảnh Việt còn phụ thuộc vào khả năng tạo ra những tác phẩm được khán giả ghi nhớ và những thương hiệu điện ảnh có thể duy trì sức hút qua nhiều mùa chiếu.
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