Phim Việt hút khách ngoài mùa cao điểm

Trong nhóm 12 phim Việt vượt mốc 100 tỷ đồng, "Trại buôn người" ghi nhận doanh thu 485 tỷ đồng, còn "Thỏ ơi" đạt 450 tỷ đồng. "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" đạt 208 tỷ đồng. "Chị chị em em 3" là tác phẩm mới nhất cán mốc 100 tỷ đồng trong nhóm này.

Xét về thời điểm phát hành, sức hút của phim Việt không chỉ tập trung vào dịp Tết hay các kỳ nghỉ lễ lớn. Một số tác phẩm ra rạp ngoài mùa cao điểm vẫn thu hút người xem và ghi nhận doanh thu tăng qua từng tuần. Với nhà phát hành, kết quả này cho thấy phim Việt có cơ hội tiếp cận khán giả ở nhiều thời điểm trong năm, thay vì chỉ tập trung vào những mùa chiếu đông khách.

Ở khâu phát hành, chọn ngày ra rạp mới là bước đầu. Nhà phát hành còn phải tính đến các phim chiếu cùng thời điểm và khả năng duy trì suất chiếu trong những tuần tiếp theo. Khi nhiều tác phẩm cùng ra mắt, một bộ phim phải cạnh tranh cả về sự chú ý của người xem lẫn khung giờ chiếu. Vì vậy, doanh thu qua từng tuần là một căn cứ để nhà phát hành và rạp cân nhắc điều chỉnh lịch chiếu.