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Văn hóa - Giải trí

Phim Việt tháng 11: Cuộc đua phòng vé ngày càng khốc liệt

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Tháng 11/2026, nhiều phim Việt đồng loạt ra rạp với đa dạng thể loại và đề tài, tạo nên lịch phát hành sôi động. Tuy nhiên, số lượng tác phẩm tăng cũng kéo theo áp lực cạnh tranh suất chiếu, thu hút khán giả và duy trì doanh thu.

Lịch phát hành dày đặc, áp lực cạnh tranh gia tăng

Việc nhiều phim Việt lựa chọn ra mắt trong cùng một tháng cho thấy thị trường điện ảnh đang có thêm nguồn cung và sự đa dạng về nội dung. Khán giả có nhiều lựa chọn hơn, từ phim giải trí đến những tác phẩm khai thác đề tài gia đình, tâm lý, hành động hay kinh dị.

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Bộ phim "Bò sữa bay" của đạo diễn trẻ Nguyễn Phạm Thành Đạt mở màn đường đua phim Việt tháng 11 vào ngày 6/11 (Ảnh: Đẹp)

Dù vậy, lịch phát hành dày đặc cũng khiến các nhà sản xuất phải tính toán kỹ thời điểm ra mắt. Một bộ phim không chỉ cạnh tranh với những tác phẩm cùng thể loại mà còn phải chia sẻ sự chú ý của khán giả, hệ thống rạp và các khung giờ chiếu. Khi nhiều phim cùng hướng đến một nhóm người xem, khả năng tạo dấu ấn trong những ngày đầu công chiếu trở thành yếu tố đáng quan tâm.

Đặc biệt, suất chiếu tại rạp thường được điều chỉnh dựa trên sức mua vé và mức độ quan tâm của công chúng. Vì vậy, tác phẩm có khởi đầu chưa thuận lợi có thể gặp khó khăn trong việc duy trì lịch chiếu, ngay cả khi vẫn còn những khán giả muốn tiếp cận bộ phim.

Khán giả ngày càng có nhiều lựa chọn

Trong bối cảnh phim Việt liên tục xuất hiện trên màn ảnh rộng, quyết định mua vé của khán giả ngày càng phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tên tuổi diễn viên, đạo diễn hay chiến dịch truyền thông có thể tạo sự chú ý ban đầu, nhưng chưa đủ để bảo đảm sức hút lâu dài.

Nội dung, cách kể chuyện, chất lượng diễn xuất và trải nghiệm điện ảnh là những yếu tố góp phần định hình phản hồi của người xem. Bên cạnh đó, các nhận xét trên mạng xã hội cũng có thể tác động đến quyết định lựa chọn phim, nhất là trong giai đoạn đầu phát hành.

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"Cặp mẹ con màn ảnh" Hồng Đào và Phương Anh Đào tái hợp trong dự án tâm lý gia đình Ngày con còn mẹ ra rạp ngày 11/11 (Ảnh: NSX)

Điều này đặt ra yêu cầu để mỗi dự án tìm được điểm khác biệt, thay vì chỉ dựa vào những công thức quen thuộc hoặc hiệu ứng truyền thông ngắn hạn. Một câu chuyện có sức gợi, nhân vật được xây dựng thuyết phục và cách thể hiện phù hợp với đối tượng khán giả sẽ tạo thêm cơ hội để bộ phim được đón nhận.

Bài toán đường dài của điện ảnh Việt

Cuộc cạnh tranh tại phòng vé tháng 11 cho thấy thị trường không chỉ cần nhiều phim mới mà còn cần những tác phẩm có bản sắc và chất lượng ổn định. Việc ra rạp đúng thời điểm có thể tạo lợi thế, nhưng khả năng giữ chân khán giả vẫn phụ thuộc vào giá trị mà bộ phim mang lại.

Phim Việt tháng 11: Cuộc đua phòng vé ngày càng khốc liệt- Ảnh 3.

Tạo hình nhân vật của Tuấn Trần và Ma Ran Đô tại bối cảnh phim "Trại giam hạnh phúc" (Ảnh: NSX)

Ở góc độ thị trường, sự sôi động của lịch phát hành là tín hiệu cho thấy hoạt động sản xuất và phân phối phim Việt tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên, để sự sôi động ấy chuyển thành tăng trưởng bền vững, các nhà làm phim cần quan tâm hơn đến khâu phát triển kịch bản, định vị khán giả và chiến lược phát hành.

Sau cùng, phòng vé không chỉ phản ánh sức cạnh tranh giữa các bộ phim trong một thời điểm, mà còn cho thấy mức độ kết nối giữa tác phẩm và công chúng. Khi khán giả có thêm lựa chọn, những bộ phim tạo được dấu ấn riêng và mang lại trải nghiệm xứng đáng sẽ có cơ hội tìm được vị trí của mình.

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