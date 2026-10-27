Phòng chống ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất: Ra mắt không gian tuyên truyền lưu động

Sáng ngày 27/10/2026, Ban Chỉ đạo về phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy (Ban Chỉ đạo 26) phường Tân Sơn Hòa tổ chức ra mắt Không gian lưu động tuyên truyền phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Nhà ga T1. Đây là một trong những khu vực trọng điểm của phường và Thành phố về đảm bảo an ninh trật tự.

Việc triển khai tại Nhà ga T1 thể hiện sự chủ động của phường trong công tác tuyên truyền. Đồng thời, hoạt động đưa thông tin phòng, chống ma túy đến nơi tập trung đông người dân, doanh nghiệp và người lao động.

Lực lượng Công an phường Tân Sơn Hòa tại khu vực tuyên truyền phòng, chống ma túy ở sân bay Tân Sơn Nhất

Phòng chống ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất bằng hình thức trực quan

Không gian lưu động hướng dẫn nhiều nhóm đối tượng nhận diện các loại ma túy mới và những nguy cơ liên quan đến ma túy. Trong đó có thanh niên, nhân viên và hành khách tại sân bay.

Đại biểu tham dự lễ ra mắt Không gian lưu động tuyên truyền phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội

Bên cạnh đó, người tham gia được cung cấp kỹ năng xử lý tình huống. Qua đó, mô hình khuyến khích mỗi người chủ động tham gia phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn ma túy cùng các tệ nạn xã hội.

Người tham gia tìm hiểu các nội dung tuyên truyền, nhận diện nguy cơ liên quan đến ma túy

Thông qua không gian lưu động, nội dung phòng, chống ma túy được truyền tải theo cách trực quan và dễ tiếp cận. Mô hình cũng góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp và người lao động. Từ đó, các bên cùng tham gia xây dựng môi trường làm việc và sinh sống an toàn, lành mạnh, không ma túy trên địa bàn phường.

Các mẫu vật và tài liệu hỗ trợ nhận diện ma túy được trưng bày tại Không gian lưu động

Đồng thời, hoạt động tuyên truyền tại Nhà ga T1 góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng TP. Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.