CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Đời sống

Phòng chống ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất: Ra mắt không gian tuyên truyền lưu động

HOÀI VY, HOÀNG LINH, ĐỨC PHONG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Sáng 27/10/2026, phường Tân Sơn Hòa ra mắt Không gian lưu động tuyên truyền phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội tại Nhà ga T1, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng.

Sáng ngày 27/10/2026, Ban Chỉ đạo về phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy (Ban Chỉ đạo 26) phường Tân Sơn Hòa tổ chức ra mắt Không gian lưu động tuyên truyền phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Nhà ga T1. Đây là một trong những khu vực trọng điểm của phường và Thành phố về đảm bảo an ninh trật tự.

Việc triển khai tại Nhà ga T1 thể hiện sự chủ động của phường trong công tác tuyên truyền. Đồng thời, hoạt động đưa thông tin phòng, chống ma túy đến nơi tập trung đông người dân, doanh nghiệp và người lao động.

Phòng chống ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất: Ra mắt không gian tuyên truyền lưu động - Ảnh 1.

Lực lượng Công an phường Tân Sơn Hòa tại khu vực tuyên truyền phòng, chống ma túy ở sân bay Tân Sơn Nhất

Phòng chống ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất bằng hình thức trực quan

Không gian lưu động hướng dẫn nhiều nhóm đối tượng nhận diện các loại ma túy mới và những nguy cơ liên quan đến ma túy. Trong đó có thanh niên, nhân viên và hành khách tại sân bay.

Phòng chống ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất: Ra mắt không gian tuyên truyền lưu động - Ảnh 2.

Đại biểu tham dự lễ ra mắt Không gian lưu động tuyên truyền phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội

Bên cạnh đó, người tham gia được cung cấp kỹ năng xử lý tình huống. Qua đó, mô hình khuyến khích mỗi người chủ động tham gia phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn ma túy cùng các tệ nạn xã hội.

Phòng chống ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất: Ra mắt không gian tuyên truyền lưu động - Ảnh 3.
Phòng chống ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất: Ra mắt không gian tuyên truyền lưu động - Ảnh 4.
Phòng chống ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất: Ra mắt không gian tuyên truyền lưu động - Ảnh 5.
Phòng chống ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất: Ra mắt không gian tuyên truyền lưu động - Ảnh 6.
Phòng chống ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất: Ra mắt không gian tuyên truyền lưu động - Ảnh 7.

Người tham gia tìm hiểu các nội dung tuyên truyền, nhận diện nguy cơ liên quan đến ma túy

Thông qua không gian lưu động, nội dung phòng, chống ma túy được truyền tải theo cách trực quan và dễ tiếp cận. Mô hình cũng góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp và người lao động. Từ đó, các bên cùng tham gia xây dựng môi trường làm việc và sinh sống an toàn, lành mạnh, không ma túy trên địa bàn phường.

Phòng chống ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất: Ra mắt không gian tuyên truyền lưu động - Ảnh 8.
Phòng chống ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất: Ra mắt không gian tuyên truyền lưu động - Ảnh 9.
Phòng chống ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất: Ra mắt không gian tuyên truyền lưu động - Ảnh 10.

Các mẫu vật và tài liệu hỗ trợ nhận diện ma túy được trưng bày tại Không gian lưu động

Đồng thời, hoạt động tuyên truyền tại Nhà ga T1 góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng TP. Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.

Tin liên quan

TP. Hồ Chí Minh tăng cường phòng chống tội phạm ma túy

TP. Hồ Chí Minh tăng cường phòng chống tội phạm ma túy

(HTV) - Trong 10 tháng đầu năm 2026, Công an TP. Hồ Chí Minh xử lý hơn 6.400 vụ vi phạm liên quan đến ma túy, tiếp tục truy xét, làm rõ các đầu mối cung cấp, vận chuyển và phân phối ma túy.

Công an TP. Hồ Chí Minh tăng cường phòng chống ma túy từ trường học | Thời sự HTV ngày 23/10/2026

Công an TP. Hồ Chí Minh tăng cường phòng chống ma túy từ trường học | Thời sự HTV ngày 23/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 23/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Nặng lòng với đàn ngựa giữa những đổi thay của nghề | Người chung quanh ta

Nặng lòng với đàn ngựa giữa những đổi thay của nghề | Người chung quanh ta

Show nổi bật 15:35 26/10/2026

(HTV) - Hoạt động đua ngựa dần thu hẹp khiến công việc gắn bó từ thuở nhỏ của anh Lê Tiến Tông trải qua nhiều khó khăn. Thế nhưng, tại Saigon Farm Horse ở phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh, anh vẫn bền bỉ chăm sóc đàn ngựa và tìm cách duy trì nghề.

Houthi lại tấn công quy mô lớn vào Ả-rập Xê-út

Houthi lại tấn công quy mô lớn vào Ả-rập Xê-út

Thế giới 17:52 26/10/2026

(HTV) - Houthi tuyên bố phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào ba mục tiêu tại Ả-rập Xê-út ngày 25/10, trong đó có sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh.

Bắt giam đối tượng tạo mác “doanh nhân” để lừa tình, chiếm đoạt tiền

Bắt giam đối tượng tạo mác “doanh nhân” để lừa tình, chiếm đoạt tiền

Xã hội 17:50 26/10/2026

Dùng tên giả, khoe là phó giám đốc doanh nghiệp, Nguyễn Chí Công (SN 1989) xây dựng tình cảm với các phụ nữ để nhằm chiếm đoạt tiền. Công dùng thủ đoạn cần tiền trị bệnh ung thư ở nước ngoài, chiếm đoạt 337 triệu đồng của một nạn nhân.

Dự báo thời tiết ngày 27/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, mưa rào và dông vài nơi

Đời sống 19:03 26/10/2026

(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, TP. Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xem thêm