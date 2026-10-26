TP. Hồ Chí Minh tăng cường phòng chống tội phạm ma túy

Lần theo dòng chảy ma túy

Rạng sáng 7/10/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP. Hồ Chí Minh chủ trì kiểm tra một quán bar, phối hợp với Công an phường Cầu Ông Lãnh và các đơn vị nghiệp vụ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 6 trường hợp dương tính với chất ma túy. Từ vụ việc này, lực lượng công an triển khai truy xét, mở rộng điều tra trên nhiều tỉnh, thành phố. Đến ngày 19/10/2026, chuyên án đã bắt giữ 151 đối tượng liên quan, đồng thời làm rõ các điểm tập kết, cất giấu ma túy.

Từ 6 trường hợp dương tính với ma túy, chuyên án được mở rộng, bắt giữ 151 đối tượng liên quan

Trung tá Trần Hữu Phong - Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết trong vòng 6 ngày, PC04 phối hợp với công an địa phương truy xét từ đối tượng sử dụng ma túy, xác minh nguồn ma túy, nguồn tiền sử dụng và những lần các đối tượng sử dụng chung. Từ đó, lực lượng chức năng tiếp tục truy xét địa điểm sử dụng, từng bước làm rõ đường dây.

Theo Trung tá Trần Hữu Phong, với phương châm “lần theo dòng chảy ma túy”, lực lượng chức năng đã bóc gỡ đến lớp thứ ba, từ đối tượng cầm đầu đến người sử dụng.

Làm rõ nhiều đối tượng liên quan

Tại phường An Khánh, Công an phường tiến hành xét nghiệm nhanh chất ma túy đối với Phạm Thanh Thảo, người đang thuộc diện quản lý, cảm hóa, giáo dục tại địa phương. Kết quả xét nghiệm cho thấy người này dương tính với ketamine.

Cơ quan chức năng mở rộng điều tra từ trường hợp dương tính với ketamine tại phường An Khánh, khởi tố 12 bị can và thu giữ nhiều loại ma túy

Từ trường hợp trên, cơ quan chức năng tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 12 bị can về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tang vật thu giữ gồm 45,1462g ma túy đá, 25,0547g ma túy loại Methamphetamine và 1587,6774g ma túy loại Ketamine.

Trung tá Nguyễn Xuân Trường - Tổ Phòng chống tội phạm, Công an phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh cho biết các đối tượng liên tục di chuyển, thay đổi địa điểm hoạt động và sử dụng các ứng dụng mạng xã hội để mua bán ma túy. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng cầm đầu, làm rõ hoạt động mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Trung tá Nguyễn Thế Vinh - Trưởng Công an phường An Khánh, trong 10 tháng đầu năm 2026, đơn vị phát hiện, tiếp nhận 35 vụ án với 101 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố về quản lý các đối tượng chấp hành tại địa phương, lực lượng công an tiếp tục truy xét cả đường dây khi phát hiện trường hợp dương tính với ma túy. Qua đó, trong một tuần, đơn vị truy bắt 15 đối tượng liên quan và khởi tố 12 đối tượng.

Hướng đến mục tiêu không ma túy

Những chuyên án, vụ án được triệt phá thể hiện quá trình đấu tranh, truy xét và phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ với công an địa phương. Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), phương châm “lần theo dòng chảy ma túy” tập trung làm rõ các mắt xích trong đường dây, không chỉ dừng lại ở những đối tượng trực tiếp sử dụng hoặc mua bán ma túy.

PC04 phối hợp công an các địa phương đấu tranh với tội phạm ma túy

Trung tá Phạm Ngọc Tuấn Dũng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết trong 10 tháng đầu năm 2026, PC04 phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố phát hiện, xử lý hơn 6.400 vụ với hơn 17.700 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 600 kg ma túy tổng hợp, hơn 500 kg cần sa và 15 kg heroin.

Cũng trong thời gian này, lực lượng chức năng khám phá hơn 75 vụ, bắt gần 800 đối tượng có yếu tố phạm tội có tổ chức, xuyên quốc gia.

Thời gian tới, nhất là dịp cuối năm, Công an Thành phố sẽ tiếp tục mở các đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm ma túy, quản lý chặt chẽ 100% đối tượng sau cai nghiện. Thành phố đặt mục tiêu có 50% xã, phường đạt tiêu chí không ma túy trong năm 2027, tiến tới xây dựng TP. Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.



