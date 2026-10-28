Susan Saint James, ngôi sao phim McMillan & Wife và Kate & Allie, qua đời ở tuổi 80

Susan Saint James được công bố qua đời do ung thư

Theo tạp chí People, dẫn lời đại diện của nữ diễn viên, Susan Saint James qua đời hôm thứ Hai. Gia đình bà cũng xác nhận thông tin này, đồng thời tưởng nhớ bà là người luôn quan tâm đến những người xung quanh và có khả năng kết nối với bất kỳ ai.

Diễn viên Susan Saint James qua đời ở tuổi 80 (Ảnh: AP)

“Bà chưa bao giờ xem người khác là người xa lạ”, gia đình chia sẻ. Theo lời người thân, dù gặp một thành viên hội đồng quản trị hay nhân viên tại cửa hàng giày, bà đều dành sự quan tâm chân thành, khiến người đối diện cảm thấy mình là người quan trọng nhất trong căn phòng.

Dấu ấn của Susan Saint James qua hai phim truyền hình McMillan & Wife và Kate & Allie

Sinh ngày 14/8/1946 tại Los Angeles, Susan Saint James lớn lên ở Rockford, bang Illinois. Bà bắt đầu làm người mẫu khi còn ở tuổi thiếu niên tại Paris, trước khi trở về Los Angeles năm 20 tuổi và ký hợp đồng kéo dài bảy năm với Universal Studios.

Diễn viên Susan Saint James tại buổi lễ vinh danh bà với ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood ngày 11/6/2008 ở Los Angeles (Ảnh: AP)

Nữ diễn viên ra mắt truyền hình năm 1966 trong bộ phim Fame Is the Name of the Game, đóng cùng Tony Franciosa. Sau đó, bà tiếp tục đảm nhận vai Peggy Maxwell trong series The Name of the Game, bắt đầu phát sóng năm 1968. Vai diễn trợ lý nghiên cứu làm việc với ba nhân vật chính giúp bà giành giải Emmy năm 1969.

Tên tuổi Susan Saint James được biết đến rộng rãi hơn khi bà vào vai Sally McMillan trong series hình sự McMillan & Wife, phát sóng từ năm 1971 đến 1976. Nhân vật Sally là người vợ thông minh, năng động của Stewart McMillan, vị ủy viên cảnh sát San Francisco do Rock Hudson thủ vai. Với vai diễn này, bà nhận ba đề cử Emmy.

Susan Saint James (trái) và Dick Ebersol tham dự buổi ra mắt phim Suffragette tại New York ngày 12/10/2015 (Ảnh: AP)

Sau khi rời series vì bất đồng hợp đồng trước mùa cuối cùng, Susan Saint James chuyển hướng sang điện ảnh. Bà tham gia các phim Outlaw Blues (1977), Love at First Bite (1979), How to Beat the High Cost of Living (1980) và Carbon Copy (1981), bộ phim đánh dấu màn ra mắt điện ảnh của Denzel Washington.

Năm 1984, bà tái hợp với Jane Curtin trong sitcom Kate & Allie của CBS. Bộ phim kéo dài đến năm 1989, với Saint James vào vai Kate phóng khoáng, đối lập với Allie có tính cách nguyên tắc của Curtin. Vai diễn tiếp tục mang về cho bà hai đề cử Emmy.

Rời màn ảnh để dành thời gian cho gia đình

Năm 1981, khi làm khách mời dẫn chương trình Saturday Night Live, Susan Saint James gặp Dick Ebersol, nhà sản xuất điều hành chương trình, người sau này trở thành Chủ tịch NBC Sports. Hai người kết hôn chỉ khoảng sáu tuần sau lần gặp đầu tiên và có ba con trai: Charlie, Willie và Teddy.

Chủ tịch NBC Sports Dick Ebersol và vợ, nữ diễn viên Susan Saint James, tham dự tiệc tối trao Giải thưởng Tự do của Ủy ban Cứu hộ Quốc tế tại New York ngày 9/11/2011 (Ảnh: AP)

Gia đình trải qua mất mát lớn vào năm 2004, khi Teddy qua đời ở tuổi 14 trong vụ tai nạn máy bay tư nhân khiến phi công và tiếp viên cũng thiệt mạng. Ebersol và con trai Charlie sống sót nhưng bị thương nặng. Theo gia đình, trong những tuần sau biến cố, Saint James đã đọc điếu văn dành cho con út như một bức thư gửi đến chồng và các con còn lại, giúp họ vượt qua đau buồn.

Sau khi Kate & Allie kết thúc năm 1989, nữ diễn viên gần như rút lui khỏi hoạt động diễn xuất để tập trung nuôi dạy các con tại Litchfield, bang Connecticut. Bà chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong một số chương trình như The Drew Carey Show, Law & Order: Special Victims Unit và Suits. Năm 1999, bà tham gia vở kịch The Miracle Worker tại Torrington, Connecticut.

Dick Ebersol, Chủ tịch NBC Universal Sports and Olympics (giữa), chụp ảnh cùng vợ Susan Saint James (trái) và con trai Charlie Ebersol trước lễ vinh danh ông tại Đại sảnh Danh vọng Phát thanh và Truyền hình ở New York ngày 24/10/2005 (Ảnh: AP)

Ngoài nghệ thuật, Saint James còn đồng sáng lập doanh nghiệp quà tặng dành cho trẻ sơ sinh Seedling and Pip vào năm 1998, cùng chị gái Mercedes Dewey và một người bạn. Bà cũng là người ủng hộ lâu năm của Special Olympics, từng tham gia hoạt động tình nguyện và phục vụ trong ban giám đốc tổ chức.

Susan Saint James để lại chồng Dick Ebersol, con gái Sunshine và con trai Harmony từ cuộc hôn nhân trước với chuyên gia trang điểm Tom Lucas, cùng hai con trai Charlie và Willie với Ebersol. Bà cũng có người con riêng Miller, người từng có vai diễn truyền hình đầu tiên trong Kate & Allie.

Nguồn tin: Beth Harris / AP