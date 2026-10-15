Xác tàu cổ ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể lâu đời nhất thế giới

Những chiếc vò gốm của nằm giữa các khối đá dưới đáy biển ngoài khơi đảo Kekova đang thu hút sự quan tâm của giới khảo cổ. Qua phân tích hình dáng và đặc điểm hiện vật, các nhà nghiên cứu nhận định chúng có thể thuộc về một xác tàu cổ từ đầu thời kỳ đồ đồng, mở ra những manh mối về lịch sử hàng hải cổ đại.

Xác tàu cổ ngoài khơi Kekova có niên đại tới 4.700 năm

Các nhà nghiên cứu tại Thổ Nhĩ Kỳ vừa công bố những phát hiện khảo cổ dưới nước ở khu vực ngoài khơi đảo Kekova, phía nam nước này. Những chiếc vò được tìm thấy tại đây có niên đại ước tính từ 4.400 đến 4.700 năm, khiến địa điểm này được xem là một trong những phát hiện đáng chú ý về lịch sử hàng hải.

Những chiếc vò gốm có niên đại ước tính tới 4.700 năm cung cấp manh mối về lịch sử hàng hải cổ đại

Đáng chú ý, việc xác định niên đại dựa trên quá trình so sánh hình dáng, chất liệu và đặc điểm của các hiện vật gốm. Những dấu hiệu này giúp giới nghiên cứu bước đầu nhận diện thời kỳ chế tác và tìm hiểu nguồn gốc của hàng hóa từng được vận chuyển.

Các nhà khảo cổ xác định niên đại xác tàu cổ như thế nào?

Theo Phó Giáo sư Hakan Öniz - Chuyên gia khảo cổ học dưới nước tham gia nghiên cứu, các đặc điểm của những chiếc vò cho thấy chúng có nguồn gốc từ đầu thời kỳ đồ đồng.

Hakan Öniz - Chuyên gia khảo cổ học dưới nước Qua so sánh và phân tích, chúng tôi xác định chiếc vò có niên đại từ đầu thời kỳ đồ đồng. Từ đất sét, màu sắc và hoa văn có thể thấy, chúng được làm từ các xưởng thủ công ven biển Palestine, Israel và Liban. Hiện chúng tôi đang tìm hiểu nguyên nhân tàu chìm.

Như vậy, những chiếc vò không chỉ là hiện vật được tìm thấy tại khu vực xác tàu mà còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình xác định niên đại và tìm kiếm dấu vết về nơi xuất phát của hàng hóa.

Những chiếc vò gốm hé lộ hoạt động thương mại cổ đại

Bên cạnh giá trị niên đại, những chiếc vò còn đặt ra câu hỏi về loại hàng hóa từng được chuyên chở trên con tàu.

Theo các nhà nghiên cứu, chúng có thể đã được sử dụng để vận chuyển rượu vang hoặc dầu ô liu, những sản phẩm gắn với hoạt động trao đổi hàng hóa giữa các cộng đồng ven Địa Trung Hải.

Các hiện vật tìm thấy tại Kekova giúp giới nghiên cứu tìm hiểu hoạt động thương mại trên Địa Trung Hải thời cổ đại

Đặc biệt, chất liệu đất sét, màu sắc và hoa văn trên các hiện vật có thể giúp xác định những khu vực sản xuất gốm. Từ đó, giới khảo cổ có thêm cơ sở để nghiên cứu mối liên hệ thương mại giữa các vùng ven biển.

Giải mã hành trình của con tàu qua các hiện vật dưới biển

Dù đã xác định được niên đại ước tính của những chiếc vò, giới khảo cổ vẫn cần thêm bằng chứng để tái dựng đầy đủ hành trình của con tàu trước khi bị chìm.

Các nghiên cứu tiếp theo được kỳ vọng sẽ làm rõ hơn nguồn gốc của hiện vật, loại hàng hóa từng được vận chuyển và mối liên hệ giữa các cộng đồng ven Địa Trung Hải.

Giới khảo cổ kỳ vọng những phân tích tiếp theo sẽ giúp làm rõ nguồn gốc và hành trình của con tàu

Đồng thời, việc nghiên cứu những dấu tích còn lại dưới đáy biển có thể bổ sung dữ liệu về kỹ thuật vận chuyển hàng hóa và hoạt động thương mại đường biển trong thời cổ đại.

Phát hiện ngoài khơi đảo Kekova mở ra hướng nghiên cứu mới về lịch sử giao thương trên Địa Trung Hải. Từ những chiếc vò gốm nằm dưới đáy biển, giới khảo cổ hy vọng từng bước làm rõ hành trình của một con tàu đã biến mất từ hàng nghìn năm trước.