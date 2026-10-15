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Văn hóa - Giải trí

Phim tài liệu về Elizabeth Holmes gây chú ý với cách kể chuyện khó đoán

THÙY DƯƠNG
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You Can See Everything, bộ phim tài liệu về Elizabeth Holmes, nhà sáng lập công ty công nghệ y tế Theranos từng bị kết án gian lận, gây chú ý khi tiếp cận nhân vật bằng lối kể chuyện khác thường, đan xen giữa quan sát đời thực, hài đen và những câu hỏi về sự thật, danh tiếng.

Theo chân Elizabeth Holmes trước ngày vào tù

Do Nathan Fielder và Lance Oppenheim đồng đạo diễn, You Can See Everything ghi lại cuộc sống của Elizabeth Holmes cùng bạn đời Billy Evans và hai con nhỏ trong khoảng thời gian trước khi cô bắt đầu chấp hành án tù 11 năm. Holmes và Evans đồng ý để ê-kíp ghi hình với mong muốn công chúng hiểu rõ hơn về cuộc đời của cô, đồng thời cho rằng những câu chuyện từng được truyền thông kể lại chưa phản ánh đúng con người mình.

Phim tài liệu về Elizabeth Holmes gây chú ý với cách kể chuyện khó đoán - Ảnh 1.

Lựa chọn Nathan Fielder khiến dự án trở nên đặc biệt

Nhà làm phim kiêm nghệ sĩ hài này nổi tiếng với phong cách kết hợp giữa thực tế và dàn dựng, thường tạo ra những tình huống khó phân biệt ranh giới giữa chân thật và trình diễn. Trong phim, Fielder không chỉ đứng sau máy quay mà còn trực tiếp xuất hiện, trò chuyện và liên tục đặt câu hỏi với các nhân vật.

Thay vì kể lại vụ bê bối Theranos theo trình tự quen thuộc, bộ phim dành thời gian quan sát những tương tác đời thường, từ cuộc sống gia đình đến cách Holmes lý giải quá khứ của mình. Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản dần làm lộ ra khoảng cách giữa lời kể của nhân vật và cách người xem tiếp nhận câu chuyện.

Khi ranh giới giữa sự thật và trình diễn trở nên mờ nhạt

Elizabeth Holmes từng gây dựng hình ảnh một nữ doanh nhân công nghệ đầy tham vọng với lời hứa về thiết bị xét nghiệm có thể phát hiện nhiều bệnh lý chỉ từ vài giọt máu. Sau khi Theranos sụp đổ, cô bị kết án vì các hành vi gian lận liên quan đến công ty. Dù vậy, trong phim, Holmes tiếp tục khẳng định mình không làm điều sai trái, thậm chí nói rằng cô chưa từng nói dối.

Bộ phim cũng dành sự chú ý cho Billy Evans, người bạn đời của Holmes. Những tương tác giữa hai người, cùng cách Evans tham gia vào các cuộc trò chuyện, khiến bức tranh về đời sống riêng của họ trở nên phức tạp hơn dự kiến. Những mâu thuẫn trong lời kể và cách các nhân vật phản ứng khiến khán giả phải liên tục xem xét lại nhận định của mình.

Theo đánh giá của hãng tin AP, tác phẩm có thời lượng 174 phút nhưng vẫn duy trì sức cuốn hút nhờ cách tiếp cận độc đáo, khó xếp vào một thể loại cụ thể. Phim không đưa ra câu trả lời đơn giản về Elizabeth Holmes, mà để lại nhiều câu hỏi về cách con người xây dựng hình ảnh bản thân, cách truyền thông định hình danh tiếng và khả năng phân biệt giữa sự thật với những gì được trình diễn trước công chúng.

Được phát hành bởi hãng phim A24, You Can See Everything cho thấy phim tài liệu có thể vượt khỏi khuôn khổ ghi chép sự kiện để trở thành một trải nghiệm điện ảnh nhiều lớp, nơi chính người xem cũng phải tự chất vấn những gì mình tin là đúng.

Nguồn: AP

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