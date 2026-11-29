Tại tọa đàm "Phát triển TP. Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm dịch vụ logistics quốc tế", các chuyên gia, doanh nghiệp đã trao đổi với đại diện các sở, ngành và Bộ Công Thương về những giải pháp nâng cao năng lực logistics của Thành phố. Trong đó, trọng tâm là xây dựng hệ sinh thái dịch vụ có khả năng kết nối, điều phối dòng hàng hóa, thương mại và tài chính trong chuỗi cung ứng quốc tế.

Đề xuất mô hình logistics 4+1

Một trong những nội dung được các chuyên gia đề xuất tại tọa đàm là mô hình "4+1", gồm 4 tầng chức năng và một lõi điều phối. Bốn tầng chức năng bao gồm hạ tầng vật lý, thể chế Khu thương mại tự do, dịch vụ giá trị gia tăng và hạ tầng số. Trong khi đó, lõi điều phối tập trung vào quản trị, nhân lực và tri thức, bảo đảm các cấu phần được kết nối, vận hành đồng bộ.

Toàn cảnh buổi tọa đàm "Phát triển TP. Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm dịch vụ logistics quốc tế"

Theo định hướng này, trung tâm logistics không chỉ thực hiện hoạt động vận chuyển, lưu kho hay trung chuyển hàng hóa mà cần phát triển thành một hệ sinh thái dịch vụ giá trị gia tăng, có khả năng điều phối dòng hàng, thương mại và tài chính trong khu vực.

Các chuyên gia, doanh nghiệp trao đổi giải pháp phát triển TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ logistics quốc tế tại tọa đàm

Hệ sinh thái này được định hình trên 3 trụ cột: trung chuyển và phân phối đa phương thức; dịch vụ chuỗi cung ứng giá trị cao; dịch vụ hỗ trợ toàn cầu. Đây là những yếu tố góp phần mở rộng vai trò của TP.HCM trong mạng lưới logistics khu vực và quốc tế.

Kết nối hạ tầng, đáp ứng tiêu chuẩn Logistics quốc tế

Bên cạnh hạ tầng và dịch vụ, yêu cầu đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cũng là vấn đề được đặt ra đối với hoạt động logistics. Hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường như Mỹ và châu Âu phải đáp ứng nhiều tiêu chí liên quan đến môi trường, xã hội, quản trị, phát thải carbon, quy định vùng trồng và tái chế.

Ông Lê Văn Danh - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh cho biết, các tiêu chí ESG, CBAM cùng những quy định liên quan đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hàng hóa xuất khẩu. Do đó, doanh nghiệp cần chú trọng đáp ứng các tiêu chuẩn này trong toàn bộ chu trình xuất khẩu.

Các tiêu chí ESG, CBAM đặt ra yêu cầu mới đối với chuỗi cung ứng và hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam

Để mở rộng không gian phát triển, TP. Hồ Chí Minh định hướng gắn hoạt động logistics với Khu thương mại tự do, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và các công trình hạ tầng chiến lược. Thành phố cũng chú trọng liên kết với Đồng Nai, khu vực Tây Nam Bộ và các hành lang kết nối ASEAN.

Việc kết nối đồng bộ hạ tầng cảng biển, giao thông, nền tảng số cùng các dịch vụ hỗ trợ được kỳ vọng tạo điều kiện nâng cao năng lực lưu chuyển và điều phối hàng hóa. Qua đó, TP. Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu trở thành hạt nhân của cực logistics Đông Nam Bộ, đồng thời là đầu mối logistics quốc tế quan trọng của cả nước.



