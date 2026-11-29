Tầm nhìn quy hoạch đa cực, mở rộng không gian phát triển

Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm được đánh giá cao với định hướng chuyển từ mô hình đô thị đơn tâm sang cấu trúc siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, gồm 5 cực động lực. Trong đó, lõi trung tâm phát triển tài chính - dịch vụ quốc tế; phía Đông tập trung đổi mới sáng tạo; phía Bắc phát triển công nghiệp - logistics; phía Nam hướng đến cảng biển - thương mại tự do - công nghiệp năng lượng; phía Tây là đô thị - giáo dục - y tế.

Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh cho biết việc phát triển theo mô hình đa cực dựa trên điều kiện địa lý và thế mạnh của từng khu vực, qua đó phân bổ các chức năng phù hợp, tạo thuận lợi cho người dân trong di chuyển và tiếp cận các tiện ích đô thị.

Các chuyên gia, nhà quản lý và đại diện doanh nghiệp trao đổi, thảo luận giải pháp hiện thực hóa quy hoạch tầm nhìn 100 năm của TP. Hồ Chí Minh hướng đến phát triển bền vững và lấy người dân làm trung tâm

Theo ông Sử Ngọc Khương - chuyên gia kinh tế, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam, quy hoạch này nhận được nhiều kỳ vọng từ người dân, nhà đầu tư và các bên liên quan. Việc mỗi cực phát triển đảm nhận một chức năng riêng sẽ góp phần tạo thêm việc làm, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, đồng thời phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế và xã hội tại các khu vực.

Từ góc nhìn người dân, ông Nguyễn Chung Nghĩa - phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh, mong muốn thành phố công bố thêm thông tin chi tiết về hạ tầng và các định hướng triển khai, giúp người dân hình dung rõ hơn diện mạo đô thị sau khi quy hoạch được thực hiện.

Từ tầm nhìn quy hoạch chiến lược đến giải pháp thực tiễn

Theo các chuyên gia, quy hoạch đã xác định những định hướng phát triển lớn, nhưng quá trình đưa các mục tiêu vào thực tế còn nhiều thách thức. Thành phố cần giải quyết bài toán phát triển đồng đều giữa các khu vực, khơi thông nguồn lực đầu tư hạ tầng và hoàn thiện cơ chế, chính sách để bảo đảm người dân thực sự là trung tâm của quá trình phát triển.

Tiến sĩ Nguyễn Quang - nguyên Giám đốc Tổ chức Định cư con người Liên hợp quốc tại Việt Nam (UN-Habitat Việt Nam): “Để đưa quy hoạch vào cuộc sống cần có quy hoạch hành động, xác định rõ việc gì cần ưu tiên làm trước, khu vực nào triển khai trước, tiến độ và nguồn lực thực hiện. Đặc biệt, cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tham gia. Quy hoạch phải linh hoạt, có chương trình hành động cụ thể và cơ chế chính sách để huy động nguồn lực”.

Phối cảnh và sơ đồ định hướng quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025–2050, tầm nhìn 100 năm với cấu trúc siêu đô thị đa cực gồm 5 vùng động lực, phát triển hệ thống giao thông công cộng hiện đại và tăng cường liên kết vùng qua các hành lang logistics, đường Vành đai 3, Vành đai 4, cảng biển và sân bay quốc tế

Ở góc độ phát triển đô thị, ông Lee Leong Seng - Giám đốc điều hành Bộ phận Phát triển bất động sản nhà ở, Keppel Việt Nam cho rằng khả năng tiếp cận giao thông công cộng cần được tính đến ngay từ khâu quy hoạch và thiết kế dự án. Không gian đô thị cần tạo điều kiện để người dân kết nối thuận tiện với các tuyến giao thông công cộng và dịch vụ thiết yếu, qua đó giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân, hướng đến phát triển bền vững.

Quy hoạch tầm nhìn 100 năm không chỉ là mở rộng địa giới hay xây dựng hạ tầng mà cốt lõi là vun đắp nếp sống và tạo nền tảng trải nghiệm cho các thế hệ sau và phát triển đô thị không nên dừng ở việc xây dựng nhà ở hay hạ tầng mà cần tạo ra các giá trị kinh tế, xã hội và môi trường. Trong khi đó, ông Richard Mark Leech - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phú Long

Về lộ trình triển khai, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh cho biết thành phố sẽ tiếp tục lập các quy hoạch cấp dưới, đặc biệt là quy hoạch chuyên ngành; rà soát, cập nhật và phê duyệt các quy hoạch phân khu. Đây sẽ là cơ sở để triển khai các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo định hướng đã xác lập.

Các chuyên gia thống nhất rằng, giá trị của một bản quy hoạch không chỉ nằm ở quy mô hay tầm nhìn trên giấy, mà quan trọng hơn là khả năng hiện thực hóa, tạo dựng môi trường sống chất lượng và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.