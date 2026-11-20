Ngày 19/11, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 71/2026/TT-BCT quy định tiêu chí phân loại, phân hạng trung tâm logistics. Thông tư có hiệu lực từ ngày 8/1/2027.

Việc phân loại, phân hạng được thực hiện dựa trên các tiêu chí về chức năng, quy mô, phạm vi phục vụ, năng lực khai thác, mức độ kết nối hạ tầng giao thông, loại hình và chất lượng dịch vụ, vai trò trong mạng lưới logistics, mức độ hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi Xanh. Các tiêu chí phải bảo đảm thống nhất, công khai, minh bạch và chính xác.

Theo đó, thông tư quy định ba hạng trung tâm logistics, gồm Hạng I (cấp quốc tế/quốc gia), hạng II (cấp vùng) và hạng III (cấp tỉnh).

Đối với trung tâm hạng I, cơ sở phải kết nối trực tiếp với ít nhất hai phương thức vận tải trong số đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và hàng không; đồng thời kết nối trực tiếp với mạng lưới đường bộ cao tốc hoặc tuyến quốc lộ lớn.

Trung tâm hạng I có tổng diện tích từ 20ha trở lên, năng lực xử lý hàng hóa từ 3 triệu tấn/năm hoặc tương đương 200.000 TEU/năm hoặc 35 triệu đơn hàng/năm trở lên. Bãi đỗ xe container phải có tối thiểu 200 vị trí; đường nội bộ có hai làn, rộng từ 7m trở lên, bảo đảm xe container 40 feet lưu thông thông suốt.

Về công năng, trung tâm phải kết nối chuỗi cung ứng ở phạm vi quốc gia hoặc quốc tế, là đầu mối liên kết giữa các trung tâm logistics cấp vùng với cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu, khu công nghiệp, khu kinh tế và các trung tâm sản xuất, tiêu thụ hàng hóa. Trung tâm cũng phải thực hiện tối thiểu 50% số lượng dịch vụ logistics theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 163/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Trung tâm hạng II phải đặt tại trung tâm kinh tế cấp vùng, kết nối trực tiếp với ít nhất một phương thức vận tải thông qua hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ, đường sông hoặc ga đường sắt cấp vùng.

Trung tâm có diện tích từ 10ha đến dưới 20ha; năng lực xử lý từ 1 triệu đến dưới 3 triệu tấn/năm, tương đương từ 70.000 đến dưới 200.000 TEU/năm hoặc từ 10 triệu đến dưới 35 triệu đơn hàng/năm. Cơ sở phải thực hiện tối thiểu 30% số lượng dịch vụ logistics theo Nghị định số 163/2017/NĐ-CP trong phạm vi vùng và liên vùng.

Đối với trung tâm hạng III, thông tư yêu cầu kết nối trực tiếp với đường giao thông, gắn thị trường tiêu thụ với khu vực sản xuất hoặc nguồn cung ứng tập trung trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm có diện tích từ 3ha đến dưới 10ha; năng lực xử lý dưới 1 triệu tấn/năm, tương đương dưới 70.000 TEU/năm hoặc dưới 10 triệu đơn hàng/năm. Các cơ sở này thực hiện một số dịch vụ logistics theo Nghị định số 163/2017/NĐ-CP, đáp ứng nhu cầu lưu thông, phân phối hàng hóa trong phạm vi nội tỉnh hoặc đô thị.

Theo thông tư, năm loại hình trung tâm logistics gồm: Trung tâm theo phương thức vận tải (cảng biển và hàng không); theo ngành hàng (nông sản, thủy sản, công nghiệp, hàng hóa đặc biệt); trung tâm tại khu chế xuất, khu thương mại tự do, phi thuế quan; trung tâm biên giới, cửa khẩu; và trung tâm logistics thương mại điện tử.

Để được phân loại, trung tâm phải đáp ứng các tiêu chí về vị trí, quy mô, công năng, kỹ thuật, hạ tầng Xanh và phát triển bền vững. Trong đó, cơ sở phải có kết nối thuận tiện đến cảng hàng không, cảng biển, đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa; diện tích từ 3ha trở lên và thực hiện ít nhất ba dịch vụ logistics theo Nghị định số 163/2017/NĐ-CP.

Về kỹ thuật, trung tâm phải áp dụng hệ thống phần mềm, kết nối dữ liệu điện tử trong quản lý, vận hành. Cơ sở cũng phải tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường; thu gom và có phương án tái chế hoặc tái sử dụng bao bì, gỗ, bìa các-tông; bố trí hạ tầng cấp năng lượng cho phương tiện sử dụng điện, năng lượng Xanh phù hợp với quy mô và nhu cầu khai thác.

Thông tư đồng thời quy định tiêu chí cụ thể về kỹ thuật, mức độ ứng dụng công nghệ và hạ tầng Xanh đối với từng hạng. Tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành trung tâm căn cứ các tiêu chí để tự đánh giá, xác định hạng, loại và công bố thông tin; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin đã công bố.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước có trách nhiệm chủ trì hướng dẫn, triển khai thông tư; phối hợp xây dựng lộ trình vận hành Cơ sở dữ liệu hạ tầng thương mại quốc gia, quản lý và khai thác dữ liệu tự công bố phục vụ xây dựng chính sách, định hướng phát triển hệ thống trung tâm logistics.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo triển khai thông tư và tham chiếu các tiêu chí khi xây dựng, điều chỉnh, tích hợp định hướng phát triển trung tâm logistics vào quy hoạch, kế hoạch liên quan. Địa phương cũng theo dõi, xác thực thông tin tự công bố; yêu cầu đính chính, cập nhật hoặc kiến nghị xử lý khi phát hiện thông tin sai lệch, không đầy đủ./.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/bo-cong-thuong-ra-quy-dinh-moi-ve-ba-hang-va-nam-loai-hinh-trung-tam-logistics-post1149529.vnp