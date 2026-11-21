Từ sức hút của những đêm nhạc, TP. Hồ Chí Minh có thể kết nối thêm các hoạt động tham quan, ẩm thực, mua sắm, qua đó kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Đây cũng là hướng khai thác tiềm năng kinh tế du lịch từ các sự kiện văn hóa, giải trí quy mô lớn.

Các chương trình âm nhạc quy mô lớn mở ra cơ hội phát triển kinh tế sự kiện tại TP. Hồ Chí Minh

Với hệ thống cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và nhiều địa điểm tổ chức sự kiện, thành phố có lợi thế phát triển kinh tế sự kiện. Không gian tổ chức có thể mở rộng từ khu vực trung tâm đến các đô thị vệ tinh và vùng ven biển phía Đông, tạo thêm sức hút cho những festival quy mô lớn.

Các hoạt động văn hóa, giải trí góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch thành phố

Bà Huỳnh Đinh Thái Linh - Tổng Giám đốc Công ty WTC Bình Dương (WTC Becamex), cho biết đơn vị không chỉ hướng đến phát triển tại khu vực đã hình thành mà còn mong muốn mở rộng hoạt động tại khu vực trung tâm thành phố và vùng ven biển phía Đông, nơi có nhiều điều kiện thuận lợi để tổ chức các sự kiện festival lớn.

Không gian tổ chức festival có thể mở rộng đến các đô thị vệ tinh và vùng ven biển phía Đông

Theo ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, công nghiệp văn hóa tại thành phố đã hình thành từ lâu nhưng vẫn thiếu hệ thống quy định đồng bộ để tạo nên một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Thành phố cũng chưa có cơ chế đủ thuận lợi để khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực có nhiều rủi ro và khó thu hồi lợi nhuận.

TP. Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế về cơ sở lưu trú và hạ tầng tổ chức sự kiện

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nếu được đầu tư bài bản, âm nhạc không chỉ là sản phẩm giải trí mà còn có thể trở thành ngành kinh tế mang lại giá trị lớn cho du lịch và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Trí - Trưởng khoa Du lịch, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, dẫn chứng mô hình phát triển K-pop của Hàn Quốc từ những năm 1950, 1960 với định hướng đưa văn hóa Hàn Quốc ra thế giới. Tại Singapore, việc tổ chức concert của Taylor Swift được cho là có thể đóng góp từ 300 - 400 triệu USD cho nền kinh tế. Theo ông, Việt Nam hoàn toàn có khả năng khai thác tiềm năng này nhờ năng lực tổ chức ngày càng chuyên nghiệp.

Sự kết hợp giữa âm nhạc, du lịch và dịch vụ tạo thêm động lực cho kinh tế thành phố

TP. Hồ Chí Minh đã 5 năm liên tiếp, từ năm 2022 đến năm 2026, được World Travel Awards vinh danh là Điểm đến Lễ hội và Sự kiện hàng đầu châu Á. Danh hiệu này là lợi thế để thành phố tiếp tục khai thác tiềm năng kinh tế sự kiện, từng bước đưa concert quốc tế trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc.

Khi âm nhạc, văn hóa, du lịch và dịch vụ được kết nối, các concert quốc tế không chỉ thu hút khán giả mà còn tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp, thúc đẩy chi tiêu du lịch và góp phần quảng bá hình ảnh TP. Hồ Chí Minh đến bạn bè quốc tế.



