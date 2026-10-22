Tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ

12:03 22/10/2026

(HTV) - Văn Phẩm và Ngọc Thủy cởi mở chia sẻ về cuộc sống hôn nhân tại Bạn muốn hẹn hò, từ chuyện phân chia việc nhà đến nơi an cư sau kết hôn. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa tìm được sự kết nối đủ để tiến xa và cùng quyết định không bấm nút.