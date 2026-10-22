Nguồn: TTXVN
Tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ
Sáng 22/10, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Brussels, diễn ra Tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ.
Tin liên quan
Công an TP. Hồ Chí Minh đánh sập đường dây ma túy liên tỉnh, bắt 151 đối tượng, thu giữ hơn 176kg cần sa
(HTV) - Đây là chiến công nổi bật, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an TP. Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết số 02 của Thành ủy về xây dựng TP. Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ, chiều 21/10, tại thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Cơ quan đại diện Việt Nam tại Bỉ và đại diện cộng đồng người Việt tại châu Âu.
Có thể bạn sẽ thích
Thương lượng chốn an cư không thành và cái kết “đèn không sáng” | Bạn muốn hẹn hòShow nổi bật 12:03 22/10/2026
(HTV) - Văn Phẩm và Ngọc Thủy cởi mở chia sẻ về cuộc sống hôn nhân tại Bạn muốn hẹn hò, từ chuyện phân chia việc nhà đến nơi an cư sau kết hôn. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa tìm được sự kết nối đủ để tiến xa và cùng quyết định không bấm nút.
Nhà thiết kế Trung Đinh kể chuyện di sản Việt qua tà áo dài và nghệ thuật lụa | Sắc màu Việt NamShow nổi bật 13:05 22/10/2026
(HTV) - Kết hợp nghệ thuật vẽ tay trên lụa, kỹ thuật nhuộm loang ombre và cảm hứng từ làng nghề truyền thống, nhà thiết kế Trung Đinh đưa áo dài trở thành ngôn ngữ kể chuyện di sản, mở ra cách tiếp cận mới để quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Đi mua đồ gọi bằng “chú”, bị “dụ” học nghề may rồi ở lại vì trời mưa | Vợ chồng sonShow nổi bật 08:01 22/10/2026
(HTV) - Từ lần đầu đi mua áo vest và gọi người bán bằng “chú” đến chuyện học nghề may rồi bén duyên sau một đêm mưa, Trần Minh Phương và Huỳnh Thị Tươi mang đến câu chuyện tình yêu nhiều tình tiết bất ngờ trong Vợ chồng son.
Màn tái xuất của hot boy “3 tô phở” và mối tình “40 tuần 3 ngày” | Bạn muốn hẹn hòShow nổi bật 09:05 22/10/2026
(HTV) - Từng gây chú ý trên mạng xã hội với câu chuyện “3 tô phở”, Nguyễn Đức Cảnh trở lại Bạn muốn hẹn hò để tìm kiếm một nửa phù hợp. Ghép đôi cùng anh là Nguyễn Thị Thu Thủy, cô gái có câu chuyện tình đặc biệt mang tên “40 tuần 3 ngày”.
Email:
Mã xác nhận: