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Đời sống

Phát động cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026-2027

THANH HOÀI, THANH HẢI, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026-2027 được tổ chức dành cho học sinh 31 trường THCS thuộc 14 xã, phường trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nhận thức về biển, đảo và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.

Sáng 9/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" năm học 2026-2027. Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Sinh Nhật Tân tham dự lễ phát động.

Phát động cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026-2027 - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự lễ phát động cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026-2027

Cuộc thi diễn ra từ nay đến tháng 7/2027, gồm 4 vòng: cấp cụm xã, phường; cấp Thành phố; cấp khu vực và chung kết toàn quốc. Đối tượng tham gia là học sinh của 31 trường THCS thuộc 14 xã, phường trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Phát động cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026-2027 - Ảnh 2.

Hoạt động tuyên truyền biển, đảo được chú trọng triển khai trong môi trường học đường

Thông qua các vòng thi, chương trình hướng đến việc trang bị kiến thức về biển, đảo Việt Nam, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của học sinh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.

Ngay sau lễ phát động, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh tổ chức ký kết các chương trình phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo gắn với Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" giai đoạn 2026-2030. Các đơn vị đồng thời phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục và cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" giai đoạn 2026-2030.

Phát động cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026-2027 - Ảnh 3.

Đại diện các đơn vị thực hiện nghi thức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Sinh Nhật Tân đề nghị các đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức tuyên truyền về biển, đảo theo hướng sinh động, phù hợp với từng đối tượng.

Đồng chí nhấn mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài, gắn với uy tín quốc gia cũng như sinh kế bền vững của ngư dân. Đối với chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", cần tăng cường hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền từ sớm, từ xa.

Phát động cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026-2027 - Ảnh 4.

Chương trình hướng đến bồi đắp tình yêu quê hương và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho thế hệ trẻ

Đối với ngành giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo được đề nghị triển khai rộng khắp cuộc thi trong các trường học, qua đó góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với biển, đảo quê hương.

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