TP. Hồ Chí Minh chủ động phương án vận tải, phục vụ nhu cầu đi lại dịp cuối năm

Nhu cầu đi lại của người dân thường tăng mạnh vào thời điểm cuối năm, nhất là dịp nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Để đáp ứng nhu cầu này, các đơn vị vận tải trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã sớm triển khai kế hoạch phục vụ, tăng cường kiểm tra và chuẩn bị các điều kiện cần thiết.

Các đơn vị vận tải tại TP. Hồ Chí Minh chủ động chuẩn bị phục vụ hành khách dịp cuối năm

Chủ động phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, ngay từ đầu tháng 9, ngành đường sắt đã triển khai bán vé trên toàn quốc với khoảng 300.000 vé tàu đi suốt. Người dân có thể chủ động tìm hiểu thông tin, lựa chọn hành trình và đặt vé sớm để thuận tiện cho kế hoạch về quê, sum họp gia đình.

Bà Hồ Thị Thu, người dân phường Gia Định, cho biết đã đến nhà ga để được tư vấn và mua vé cho chuyến về quê vào khoảng ngày 20 tháng Chạp. Theo bà, thủ tục mua vé khá thuận tiện; người cao tuổi còn được hưởng chính sách giảm giá 15%.

Ngành đường sắt triển khai bán vé sớm phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027

Trong đợt cao điểm, ngành đường sắt dự kiến huy động 57 đoàn tàu với hơn 800 toa xe. Đáng chú ý, đoàn tàu chất lượng cao SNT1/SNT2 trên tuyến Sài Gòn – Nha Trang cũng được đưa vào phục vụ với nhiều đổi mới về nội thất, tiện nghi và dịch vụ.

Ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt, cho biết hệ thống chiếu sáng, âm thanh được nâng cấp; các toa xe được trang bị wifi phục vụ nhu cầu kết nối, làm việc và giải trí. Hệ thống camera giám sát an ninh hoạt động 24/7, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm an toàn. Riêng các toa giường nằm mềm loại 24 giường được bố trí không gian check-in, hình ảnh trang trí sinh động và máy bán hàng tự động.

Đoàn tàu chất lượng cao SNT1/SNT2 được nâng cấp tiện nghi phục vụ hành khách

Tại Bến xe Miền Tây, công tác điều hành và kiểm soát phương tiện được triển khai chặt chẽ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Trong 10 tháng năm 2026, đơn vị ghi nhận gần 10 triệu lượt hành khách, với tổng số lượt xe xuất bến đạt hơn 430.000 lượt.

Dự báo lượng khách tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm, bến xe đã chủ động chuẩn bị phương tiện, nhân lực và các phương án điều hành. Các phòng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động mua bán vé của các đơn vị vận tải, bảo đảm thực hiện đúng quy định.

Bến xe Miền Tây tăng cường công tác điều hành, kiểm soát phương tiện

Ông Nguyễn Minh Tiến - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây cho biết đơn vị đã đề nghị các cơ quan chức năng, đặc biệt là Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, công an địa phương và lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp hỗ trợ trong những ngày cao điểm, góp phần bảo đảm giao thông thông thoáng và phục vụ hành khách tốt hơn.

Về phía doanh nghiệp vận tải, các nhà xe cũng chủ động phương án bổ sung phương tiện khi nhu cầu tăng. Ông Nguyễn Hoàng Điệp, đại diện nhà xe Ba Châu tại Bến xe Miền Tây, cho biết đơn vị dự kiến đầu tư hoặc tăng cường thêm xe để phục vụ hành khách, bảo đảm an toàn trong quá trình di chuyển.

Công tác phối hợp giữa các lực lượng góp phần bảo đảm hoạt động vận tải thông suốt, an toàn

Việc chuẩn bị phương tiện, nhân lực và phối hợp điều hành từ sớm được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực trong những ngày cao điểm, nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.