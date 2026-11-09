Công bố video cảnh sát đấu súng với nghi phạm tại Ba Lan | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 8/11/2026

Công bố video cảnh sát đấu súng với nghi phạm tại Ba Lan

Thông tin cập nhật về vụ xả súng kinh hoàng tại thành phố Krakov, thành phố lớn thứ nhì Ba Lan vào rạng sáng nay. Vụ xả súng làm 9 người thiệt mạng, bao gồm 6 người tại quảng trường thành phố, và 3 người ở nhà của nghi phạm. Cảnh sát đang tiến hành cuộc điều tra toàn diện về vụ việc.

Đoạn video trích xuất từ camera an ninh cho thấy khoảnh khắc cảnh sát Ba Lan đấu súng với nghi phạm tại thành phố Krakow hôm 7/11

Houthi tấn công Ả-rập Xê-út

Trong khi giao tranh trên lãnh thổ Yemen tiếp diễn, Houthi tuyên bố đã tiến hành 6 cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu tại Ả-rập Xê-út bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái. Tuy nhiên, Riyadh cho biết đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo của Houthi trên khu vực thủ đô.

Theo thông báo từ Bộ Năng lượng, vụ việc xảy ra sau khi liên quân do Ả-rập Xê-út dẫn đầu cho biết họ đã đánh chặn 2 tên lửa do phong trào Houthi tại Yemen phóng về phía Riyadh

Mỹ bắn hỏng tàu chở hàng rời cảng Iran

Căng thẳng tại khu vực vùng Vịnh tiếp tục leo thang sau khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận máy bay quân sự nước này vừa nổ súng vô hiệu hóa một tàu thương mại hôm 7/11.

Vụ tấn công này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo về chiến dịch tấn công mới nhằm vào Iran

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình Thế giới 24 Giờ ngày 8/11/2026.