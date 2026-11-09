Công bố video cảnh sát đấu súng với nghi phạm tại Ba Lan | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 8/11/2026

Công bố video cảnh sát đấu súng với nghi phạm tại Ba Lan
Thông tin cập nhật về vụ xả súng kinh hoàng tại thành phố Krakov, thành phố lớn thứ nhì Ba Lan vào rạng sáng nay. Vụ xả súng làm 9 người thiệt mạng, bao gồm 6 người tại quảng trường thành phố, và 3 người ở nhà của nghi phạm. Cảnh sát đang tiến hành cuộc điều tra toàn diện về vụ việc.
Houthi tấn công Ả-rập Xê-út
Trong khi giao tranh trên lãnh thổ Yemen tiếp diễn, Houthi tuyên bố đã tiến hành 6 cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu tại Ả-rập Xê-út bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái. Tuy nhiên, Riyadh cho biết đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo của Houthi trên khu vực thủ đô.
Mỹ bắn hỏng tàu chở hàng rời cảng Iran
Căng thẳng tại khu vực vùng Vịnh tiếp tục leo thang sau khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận máy bay quân sự nước này vừa nổ súng vô hiệu hóa một tàu thương mại hôm 7/11.
Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình Thế giới 24 Giờ ngày 8/11/2026.