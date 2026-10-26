Pháp: Biểu tình diễn ra khá ôn hòa trong 24/10

Nhờ sự tăng cường của lực lượng cảnh sát và các cuộc tuần hành được kiểm soát chặt chẽ, nhiều cuộc biểu tình trên khắp nước Pháp trong ngày 24/10, nhìn chung diễn ra trong hòa bình. Một vài vụ đụng độ cũng được ghi nhận nhưng khác xa với bạo lực đã làm hoen ố các cuộc vận động xã hội tuần trước.

Các cuộc biểu tình tại Pháp ngày 24/10 nhìn chung diễn ra hòa bình nhờ tăng cường an ninh, dù vẫn xảy ra một số vụ đụng độ

Để tránh lặp lại những hình ảnh về các cuộc đối đầu, đốt phá và cướp bóc của đám đông bạo loạn lan truyền trên toàn thế giới, chính quyền đã triển khai 70.000 cảnh sát và hiến binh, nhiều hơn gần 20% so với tuần trước. Tuy nhiên gần 1.000 người đã bị bắt giữ, theo thống kê sơ bộ.

Công đoàn CGT thống kê được 800.000 người biểu tình trên toàn quốc, tương tự với tuần trước. Về phía mình, chính phủ thống kê được 410.000 người biểu tình vào thứ Bảy, so với 550.000 người vào tuần trước.

Công đoàn CGT ước tính có 800.000 người biểu tình, trong khi chính phủ ghi nhận 410.000 người, giảm so với 550.000 người tuần trước

Theo cảnh sát, hơn 500 người biểu tình cũng tấn công lực lượng thực thi pháp luật vào cuối cuộc tuần hành ở Paris. Đến tối thứ Bảy, cuộc bạo loạn đã "hoàn toàn bị giải tán", trụ sở cảnh sát Paris tuyên bố.

Tổng thống Pháp cũng lần đầu tiên gặp gỡ đại diện học sinh trung học vào thứ Sáu, lực lượng chính đằng sau các cuộc biểu tình, và cho biết sẽ đưa ra "những quyết định cụ thể" vào thứ Hai.