CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thế giới

Pháp: Biểu tình diễn ra khá ôn hòa trong 24/10

HUYỀN TRÂM, VIỆT HÙNG, ĐỨC PHONG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Sau những cuộc biểu tình gây bất ổn trong tuần trước, chính quyền Pháp tiếp tục tăng cường an ninh trên toàn quốc nhằm kiểm soát tình hình, trong bối cảnh hàng trăm nghìn người dân xuống đường và sức ép lên chính phủ ngày càng gia tăng.

Nhờ sự tăng cường của lực lượng cảnh sát và các cuộc tuần hành được kiểm soát chặt chẽ, nhiều cuộc biểu tình trên khắp nước Pháp trong ngày 24/10, nhìn chung diễn ra trong hòa bình. Một vài vụ đụng độ cũng được ghi nhận nhưng khác xa với bạo lực đã làm hoen ố các cuộc vận động xã hội tuần trước.

Pháp: Biểu tình diễn ra khá ôn hòa trong 24/10 - Ảnh 1.

Các cuộc biểu tình tại Pháp ngày 24/10 nhìn chung diễn ra hòa bình nhờ tăng cường an ninh, dù vẫn xảy ra một số vụ đụng độ

Để tránh lặp lại những hình ảnh về các cuộc đối đầu, đốt phá và cướp bóc của đám đông bạo loạn lan truyền trên toàn thế giới, chính quyền đã triển khai 70.000 cảnh sát và hiến binh, nhiều hơn gần 20% so với tuần trước. Tuy nhiên gần 1.000 người đã bị bắt giữ, theo thống kê sơ bộ.

Công đoàn CGT thống kê được 800.000 người biểu tình trên toàn quốc, tương tự với tuần trước. Về phía mình, chính phủ thống kê được 410.000 người biểu tình vào thứ Bảy, so với 550.000 người vào tuần trước.

Pháp: Biểu tình diễn ra khá ôn hòa trong 24/10 - Ảnh 2.
Pháp: Biểu tình diễn ra khá ôn hòa trong 24/10 - Ảnh 3.

Công đoàn CGT ước tính có 800.000 người biểu tình, trong khi chính phủ ghi nhận 410.000 người, giảm so với 550.000 người tuần trước

Theo cảnh sát, hơn 500 người biểu tình cũng tấn công lực lượng thực thi pháp luật vào cuối cuộc tuần hành ở Paris. Đến tối thứ Bảy, cuộc bạo loạn đã "hoàn toàn bị giải tán", trụ sở cảnh sát Paris tuyên bố.

Tổng thống Pháp cũng lần đầu tiên gặp gỡ đại diện học sinh trung học vào thứ Sáu, lực lượng chính đằng sau các cuộc biểu tình, và cho biết sẽ đưa ra "những quyết định cụ thể" vào thứ Hai.

Tin liên quan

Tượng thờ La Mã lập kỷ lục đấu giá cao nhất lịch sử

Tượng thờ La Mã lập kỷ lục đấu giá cao nhất lịch sử

(HTV) - 34,26 triệu đô la... tương đương gần 890 tỷ đồng... là số tiền trả cho một bức tượng bằng đá cẩm thạch có từ thời La Mã. Con số này không chỉ vượt xa mức định giá ban đầu của tác phẩm, mà còn lập kỷ lục mới về giá bán đấu giá đối với một cổ vật loại này.

Thụy Điển phát hiện xác tàu thế kỷ 15 với nhiều bí ẩn lịch sử

Thụy Điển phát hiện xác tàu thế kỷ 15 với nhiều bí ẩn lịch sử

(HTV) - Các nhà khảo cổ học Thụy Điển đang nghiên cứu kỹ hơn về một xác tàu đắm từ thời Trung Cổ, qua đó phát hiện nhiều đặc điểm thú vị. Xác tàu được phát hiện vào thế kỷ 19 dưới đáy biển tại eo biển Landfjärden, bên cạnh bốn con tàu đắm khác.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Chấn động Minh Hằng lộ thân phận kẻ trộm hai mang | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Chấn động Minh Hằng lộ thân phận kẻ trộm hai mang | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 08:05 26/10/2026

(HTV) - Trong tập 13 Running Man Việt Nam 2026, Minh Hằng khiến Gia tộc R bất ngờ khi bị vạch trần là kẻ trộm vàng dù đồng thời mang thân phận điều tra viên. Cú lật kèo cùng sự trợ giúp của Quang Trung giúp phe trộm giành chiến thắng trong cuộc truy tìm bộ nữ trang.

Tình trường “đếm bằng ngón chân”, cô gái chốt kèo với chàng thợ xe phân khối lớn | Bạn muốn hẹn hò

Tình trường “đếm bằng ngón chân”, cô gái chốt kèo với chàng thợ xe phân khối lớn | Bạn muốn hẹn hò

Show nổi bật 11:05 26/10/2026

(HTV) - Tình trường có thể “đếm bằng cả ngón chân”, Thanh Thanh vẫn giữ quan niệm yêu ai cũng xem như mối tình đầu. Sự hài hước, thẳng thắn của cô gái tạo nên màn mai mối thú vị, trước khi cả hai cùng bấm nút, chính thức chốt kèo tại Bạn muốn hẹn hò.

Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 09:30 26/10/2026

(HTV) - Không cần vận động quá nhiều, các thành viên Running Man 4 vẫn khiến khán giả bật cười với thử thách ăn bánh bí mật. Từ những màn chối quanh co, đến biểu cảm no căng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trò chơi trở thành cuộc đấu trí hài hước, trong đó Tám Quân và Tư Ngọc đều tạo được dấu ấn riêng.

Nặng lòng với đàn ngựa giữa những đổi thay của nghề | Người chung quanh ta

Nặng lòng với đàn ngựa giữa những đổi thay của nghề | Người chung quanh ta

Show nổi bật 15:35 26/10/2026

(HTV) - Hoạt động đua ngựa dần thu hẹp khiến công việc gắn bó từ thuở nhỏ của anh Lê Tiến Tông trải qua nhiều khó khăn. Thế nhưng, tại Saigon Farm Horse ở phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh, anh vẫn bền bỉ chăm sóc đàn ngựa và tìm cách duy trì nghề.

Xem thêm