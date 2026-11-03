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Thời sự

Phạm nhân thứ 3 trốn khỏi trại giam bị bắt tại khu vực núi Bắc Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Vào lúc hơn 0 giờ ngày 3/11, phạm nhân Lữ Văn Toàn (SN 1995, đăng ký thường trú tỉnh Thanh Hóa) - đối tượng đang chấp hành án 20 năm tù về tội “giết người”, trốn khỏi Trại giam A2 - đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Đây là 1 trong 4 phạm nhân đã trốn khỏi trại giam vào chiều 21/10.

Thông tin ban đầu, đối tượng Lữ Văn Toàn bị phát hiện và bắt giữ khi đang di chuyển tại khu vực triền núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, vào chiều 21/10, bốn phạm nhân đã trốn khỏi Trại giam A2, gồm: Hồ Văn Tình (sinh năm 2002, đăng ký thường trú tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về hai tội “giết người” và “mua bán trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995, đăng ký thường trú tỉnh Thanh Hóa), đang chấp hành án 20 năm tù về tội “giết người”; Lê Văn Cường (sinh năm 1994, đăng ký thường trú tỉnh Phú Thọ), đang chấp hành án 10 năm tù về hai tội “trộm cắp tài sản” và “tàng trữ trái phép chất ma túy”; Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, đăng ký thường trú tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Lữ Văn Toàn thời điểm mới bị bắt giữ (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ngày 22/10, Trại giam A2 đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Trốn khỏi nơi giam” theo quy định tại Điều 386 Bộ luật Hình sự; đồng thời cũng ban hành bốn quyết định truy nã đặc biệt đối với các phạm nhân trốn trại nêu trên.

Phạm nhân Lữ Văn Toàn

Sau thời gian khẩn trương truy lùng, sáng 24/10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) đã bắt giữ được Lê Văn Cường khi đối tượng đang di chuyển trên địa bàn. Đến tối 28/10, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thành công Võ Hoàng Duy tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm, đến nay thì Lữ Văn Toàn bị bắt. Hiện lực lượng chức năng đang quyết liệt truy bắt phạm nhân còn lại là Hồ Văn Tình.

Nguồn: Công an TP. Hồ Chí Minh

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