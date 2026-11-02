Công an làm rõ vụ trộm tại bến Bạch Đằng, người bị nhận nhầm không phải thủ phạm

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 30/10/2026, chị V.Đ.A.Q (sinh năm 2007) và anh M.N (sinh năm 1997, quốc tịch Thụy Sĩ) đang ngồi tại khu vực bờ sông thuộc công viên bến Bạch Đằng, đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn thì một người đàn ông lén lấy tiền trong túi xách của anh M.N.

Phát hiện sự việc, 2 người đuổi theo. Người trộm tài sản trèo qua lan can, lẩn trốn vào khu vực khe đá gần bờ sông, sau đó quay lên lấy xe mô tô để tẩu thoát. Khi bị phát hiện, ngăn cản, đối tượng bỏ lại phương tiện, tiếp tục lẩn trốn.

Khoảng 2 giờ cùng ngày, người dân phát hiện một nam thanh niên mặc áo đen, quần đùi màu xám, toàn thân bị ướt, đi bộ dọc bờ sông. Nghi ngờ người này liên quan vụ trộm, người dân khống chế và báo lực lượng Công an phường đang có mặt tại hiện trường.

Đối tượng Lê Văn Tiên (sinh năm 1986, hiện ở xã Bình Hưng)

Nam thanh niên được xác định là N.Đ.B (sinh năm 2007). Qua làm việc và tổ chức cho bị hại nhận diện, Công an phường xác định B không phải người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Tiếp tục truy xét, đến khoảng 21 giờ ngày 31/10/2026, Công an phường Sài Gòn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Lê Văn Tiên (sinh năm 1986, hiện ở xã Bình Hưng) tại khu vực đường Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng và đưa về trụ sở đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan Công an, Lê Văn Tiên thừa nhận đã lấy trộm tiền trong túi xách của anh M.N. Kết quả xác minh ban đầu xác định Tiên thực hiện hành vi một mình, không có đồng phạm.

Liên quan thông tin lan truyền trên mạng xã hội, ngày 01/11/2026, Công an phường Sài Gòn phát hiện tài khoản Facebook "Cao Trúc Chi" đăng 2 bài viết kèm video đề cập vụ việc, trong đó có nội dung gọi đây là vụ "giật dây chuyền ở cầu Ba Son" và thông tin về một thanh niên "bị bắt oan". Các bài viết thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận và chia sẻ.

Qua xác minh, Công an Phường Sài Gòn đã mời chủ tài khoản là chị C.T.C (sinh năm 1988) đến làm việc. Chị C trình bày, trưa 31/10/2026, khi đang buôn bán trên đường Phan Xích Long, chị gặp anh N.Đ.B đến mua nước. Trong cuộc trò chuyện, B cho biết mình là người xuất hiện trong các video lan truyền trên mạng, bị nhận nhầm là người thực hiện vụ trộm và đã được cơ quan Công an xác minh, làm rõ, cho ra về. Chị C cho biết có thói quen quay video sinh hoạt hằng ngày, trò chuyện với khách hàng rồi đăng lên trang cá nhân để thu hút người theo dõi; đồng thời trình bày không có mục đích công kích, bôi nhọ hay cố ý gây ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức. Sau buổi làm việc, chị C đã gỡ các bài viết, video liên quan và đăng bài đính chính.

Kết quả xác minh của cơ quan Công an làm rõ vụ việc xảy ra tại công viên bến Bạch Đằng là trộm cắp tiền trong túi xách, không phải vụ giật dây chuyền như nội dung một số bài đăng. N.Đ.B không phải người thực hiện vụ trộm; người thừa nhận thực hiện hành vi là Lê Văn Tiên. Hiện cơ quan Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Từ vụ việc trên, Công an Thành phố đề nghị người dân cần thận trọng khi tiếp nhận, đăng tải và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; kiểm chứng nguồn tin, không suy diễn, quy kết người khác thực hiện hành vi phạm tội khi chưa có kết quả xác minh của cơ quan chức năng. Việc đăng tải hình ảnh, thông tin thiếu kiểm chứng có thể gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, đời sống của người bị nhận nhầm và gia đình, đồng thời gây hoang mang dư luận.

Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần kịp thời báo cơ quan Công an, cung cấp thông tin, hình ảnh để phục vụ xác minh; không kích động, đánh đập hoặc có hành vi xâm phạm sức khỏe, danh dự của người bị nghi ngờ. Mỗi người cần có trách nhiệm với nội dung mình đăng tải, chia sẻ; chủ động gỡ bỏ, đính chính khi phát hiện thông tin sai lệch, tránh tiếp tục lan truyền, gây tổn hại cho người khác.