Bền bỉ lần theo từng dấu tích trên hành trình tìm đồng đội

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang Hầu A Lềnh và các đại biểu thực hiện nghi thức đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Ở khu vực bình độ 300, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, từ những dấu tích còn sót lại và các di vật được phát hiện, cán bộ, chiến sĩ từng bước xác minh thông tin, khoanh vùng, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Mỗi vị trí được rà soát đều đòi hỏi sự cẩn trọng, tỉ mỉ, bởi phía sau những manh mối ấy có thể là nơi một người lính đã nằm lại suốt nhiều thập kỷ.

Cựu chiến binh Dương Việt Hồng (nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 Yên Minh, chiến đấu ở núi Bạc, xã Bạch Đích năm 1982-1984) cung cấp thông tin vị trí nghi có liệt sĩ chiến đấu và hy sinh 42 năm trước. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Có những ngày, lực lượng tìm kiếm phải bám núi, bám rừng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, vượt địa hình chia cắt, đối mặt với nguy cơ từ vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Giữa muôn vàn khó khăn, cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì thực hiện từng công đoạn, phối hợp chặt chẽ, thận trọng trong từng thao tác để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ an toàn, chu đáo.

Để quy tập được 172 hài cốt liệt sĩ, cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Tuyên Quang đã phải kiên trì bám núi, mở đường, phá đá kiên trì đi tìm đồng đội còn nằm lại. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Thiếu tá Nông Văn Hậu, Đội Tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, tại bình độ 300, lực lượng đã phát hiện nhiều di vật gắn với sinh hoạt của bộ đội trong chiến tranh, tìm kiếm được nhiều hài cốt liệt sĩ và tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Mỗi cán bộ, chiến sĩ càng nỗ lực vượt khó, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ với mong muốn tìm được nhiều nhất có thể hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính, đưa các anh trở về với gia đình, quê hương.

Những nỗ lực ấy đã mang lại kết quả cụ thể. Trong ngày 27-28/10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các lực lượng xã Thanh Thủy quy tập 14 hài cốt liệt sĩ tại bình độ 300, thôn Giang Nam, xác định được danh tính liệt sĩ Lò Văn Phôm, quê tỉnh Lai Châu, chiến sĩ Trung đoàn 149, Sư đoàn 356, hy sinh ngày 15/1/1985. Hài cốt được tìm thấy trong hầm sập, ở độ sâu khoảng 1,8m cùng nhiều di vật, trong đó có chứng minh nhân dân còn rõ thông tin, giúp xác định danh tính liệt sĩ...

Cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang tìm kiếm tại điểm cao 1030, nơi nghi có đồng đội chiến đấu và hy sinh. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đang được triển khai với quyết tâm cao ở tỉnh Tuyên Quang. Sau hơn 7 tháng triển khai Chiến dịch “500 ngày đêm” (từ ngày 15/3/2026), công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 201 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 34 hài cốt liệt sĩ được truy điệu, an táng dịp 27/7; có 93 hài cốt liệt sĩ được tổ chức lễ truy điệu, an táng đợt thứ hai vào ngày 15/10.

Cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang làm lễ đưa hài cốt liệt sĩ hy sinh tại điểm cao 685 (thôn Nặm Ngặt) về nhà chờ., ngày 29/6 Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Thời gian qua, nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy đã được tổ chức an táng riêng lẻ. Hiện nay, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm, quy tập; một số hài cốt liệt sĩ mới được phát hiện, chủ yếu trong tháng 10/2026, đang được lưu giữ tại Nhà quàn của Đội Quy tập, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy. Mỗi kết quả đạt được là thêm một người lính được trở về, thêm một gia đình vơi đi nỗi mong chờ kéo dài qua nhiều năm tháng. Nhiệm vụ phía trước vẫn còn nhiều gian nan, thôi thúc những người lính tiếp tục bám địa bàn, kiên trì xác minh từng thông tin, không bỏ qua bất kỳ manh mối nào có thể dẫn đến nơi đồng đội đang nằm lại.

Đại úy Hoàng Văn Huyên, Đội Tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang nêu rõ, các đồng chí trong Đội luôn nêu cao quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành thắng lợi Chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, sớm đưa các bác trở về với gia đình, quê hương và đất mẹ. Công tác chỉ huy, điều hành được triển khai sát thực tế; phong trào thi đua được tổ chức giữa các tổ, đội, nhóm và mũi tìm kiếm, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ cùng khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa tưởng niệm hài cốt các liệt sĩ được quy tập về nhà chờ của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Thượng tá Nguyễn Hữu Tiệp, Phó Đội trưởng Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang thông tin về việc xây dựng phong trào thi đua giữa các tổ, đội, nhóm, các mũi tìm kiếm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xuất phát từ mệnh lệnh trái tim. Vượt qua khó khăn về thời tiết, địa hình, chỉ huy các mũi luôn sâu sát thực địa, đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ, kịp thời động viên, khích lệ và khen thưởng, tạo khí thế thi đua, tiếp thêm động lực để toàn đội quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những người lính hôm nay vẫn bền bỉ tìm kiếm những đồng đội đã ngã xuống bằng ý chí, kỷ luật và tình đồng đội thiêng liêng. Hành trình ấy còn nhiều thử thách, nhưng mỗi dấu tích được tìm thấy, mỗi hài cốt được quy tập đều tiếp thêm niềm tin, quyết tâm cho những người đang thực hiện nhiệm vụ…

Nguồn: https://baotintuc.vn/ben-bi-lan-theo-tung-dau-tich-tren-hanh-trinh-tim-dong-doi-post1399200.html