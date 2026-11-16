Đây là lần đầu tiên 50 vũ công của Moulin Rouge cùng 36 thành viên Đội cận vệ Cộng hòa Pháp tham gia biểu diễn trong cùng một chương trình. Màn trình diễn điệu nhảy can-can sôi động cùng phần hòa tấu của các nhạc công thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi.

Các vũ công Moulin Rouge biểu diễn điệu nhảy can-can, mở màn chuỗi sự kiện thắp sáng đèn Giáng sinh tại Paris

Vũ công Romane Bollenger của Moulin Rouge chia sẻ, mọi người đều cần có những giấc mơ. Theo cô, đó cũng là điều mà các nghệ sĩ mong muốn mang đến cho khán giả qua những buổi biểu diễn, đặc biệt khi mùa lễ hội đang đến gần.

Các vũ công Moulin Rouge trong trang phục biểu diễn rực rỡ, góp phần mang đến sắc màu nghệ thuật cho mùa lễ hội tại Paris

Sau chương trình, hệ thống đèn trang trí Giáng sinh dọc các cửa hàng tại khu vực Faubourg Saint-Honoré, nơi tập trung nhiều thương hiệu xa xỉ, đồng loạt được thắp sáng, tạo nên không gian rực rỡ giữa lòng Paris.

Màn trình diễn kết hợp giữa 50 vũ công Moulin Rouge và 36 thành viên Đội cận vệ Cộng hòa Pháp thu hút đông đảo người dân, du khách

Tổng Giám đốc Moulin Rouge Jean-Victor Clerico cho rằng những sự kiện như vậy có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối cộng đồng, mang đến sự nhẹ nhàng và niềm vui giữa những thời điểm còn nhiều khó khăn.