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Thế giới

Lớp học đặc biệt đào tạo ông già Noel trước mùa Giáng sinh tại Anh

ANH THƯ, ĐẠT NGUYỄN, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Tại thủ đô London của Anh, các học viên tham gia lớp đào tạo ông già Noel đang tích cực rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tiếng cười đặc trưng và cách mang đến không khí Giáng sinh kỳ diệu cho trẻ nhỏ trước mùa lễ hội cuối năm.

Lớp học đặc biệt đào tạo ông già Noel trước mùa Giáng sinh tại Anh - Ảnh 1.

Giảng viên trường đào tạo ông già Noel (Ministry of Fun) hướng dẫn các tiêu chuẩn về trang phục, diện mạo đặc trưng cũng như bí quyết xây dựng không gian gặp gỡ thân thiện cho các em nhỏ

Tại lớp học, các học viên cùng chia sẻ kinh nghiệm, luyện tập tiếng cười “ho-ho-ho” quen thuộc và tìm hiểu những cách tạo sự gần gũi với trẻ em trong các buổi gặp gỡ.

Lớp học đặc biệt đào tạo ông già Noel trước mùa Giáng sinh tại Anh - Ảnh 2.
Lớp học đặc biệt đào tạo ông già Noel trước mùa Giáng sinh tại Anh - Ảnh 3.

Đông đảo học viên trong trang phục ông già Noel và yêu tinh tham gia lớp học đào tạo kỹ năng, cùng chia sẻ kinh nghiệm tạo sự gần gũi với trẻ em trước mùa Giáng sinh

Ông già Noel Mal - học viên: “Tại trường đào tạo ông già Noel, chúng tôi cùng tìm hiểu về những món đồ chơi đang được ưa chuộng nhất trong năm nay. Chúng tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm về không gian gặp gỡ các em nhỏ, thảo luận cách làm tốt hơn, xây dựng môi trường hòa nhập hơn và trao đổi những bí quyết hữu ích để mùa Giáng sinh năm nay trở nên kỳ diệu hơn đối với các gia đình và trẻ nhỏ mà chúng tôi có dịp gặp gỡ”.

Ông già Noel John cho biết ông rất yêu trẻ em và luôn cảm thấy vui khi nhìn thấy niềm hạnh phúc trên khuôn mặt các em lúc gặp ông già Noel. Để chuẩn bị cho mùa lễ năm nay, ông ôn lại những trải nghiệm từ năm trước và trò chuyện, trao đổi với những người cùng tham gia hỗ trợ ông già Noel.

Lớp học đặc biệt đào tạo ông già Noel trước mùa Giáng sinh tại Anh - Ảnh 4.

Một học viên trong trang phục ông già Noel ngồi bên cây thông rèn luyện phong thái giao tiếp và thực hành ngôn ngữ ký hiệu chủ đề Giáng sinh để mang niềm vui đến cả những trẻ em khiếm thính

Bên cạnh các nội dung đào tạo truyền thống, học viên còn được hướng dẫn ngôn ngữ ký hiệu liên quan đến Giáng sinh. Qua đó, các ông già Noel có thể giao tiếp và mang niềm vui đến với cả những trẻ em khiếm thính.

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