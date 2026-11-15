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Thế giới

London rực rỡ ánh đèn Giáng sinh tại khu nhà hát West End

ĐẠT NGUYỄN, VIỆT HÀ, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Mùa lễ hội cuối năm chính thức khởi động tại khu nhà hát West End, thủ đô London (Anh), với nghi thức thắp sáng hệ thống đèn Giáng sinh. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, các tiết mục biểu diễn và hoạt động gây quỹ hỗ trợ người lao động trong ngành giải trí có hoàn cảnh khó khăn.

Tại quảng trường Covent Garden, hai diễn viên Christine Baranski và Richard E. Grant cùng thực hiện nghi thức thắp sáng đèn Giáng sinh. Sự kiện thu hút sự chú ý với không gian được trang hoàng rực rỡ, nổi bật là cây thông Noel cao khoảng 15 mét.

Không chỉ đánh dấu thời điểm bắt đầu mùa lễ hội, chương trình còn tôn vinh West End - khu vực được biết đến là một trong những trung tâm sân khấu và biểu diễn nghệ thuật nổi tiếng thế giới.

London rực rỡ ánh đèn Giáng sinh tại khu nhà hát West End - Ảnh 1.

Hai diễn viên Richard E. Grant và Christine Baranski cùng các khách mời thực hiện nghi thức nhấn nút thắp sáng đèn Giáng sinh trên ban công tòa nhà Covent Garden Market, chính thức khởi động mùa lễ hội tại London

Christine Baranski - diễn viên: “Được góp mặt trong khoảnh khắc thắp sáng đèn Giáng sinh ngay giữa trung tâm sân khấu kịch nghệ London là một niềm vinh dự và trải nghiệm khó quên đối với tôi”.

Một điểm nhấn ý nghĩa của sự kiện năm nay là hoạt động gây quỹ cho Acting For Others – tổ chức từ thiện chuyên hỗ trợ những người làm việc trong ngành giải trí gặp hoàn cảnh khó khăn.

London rực rỡ ánh đèn Giáng sinh tại khu nhà hát West End - Ảnh 2.
London rực rỡ ánh đèn Giáng sinh tại khu nhà hát West End - Ảnh 3.

Không gian bên trong khu vực Covent Garden (London, Anh) được trang hoàng lộng lẫy với hàng cây thông Noel lung linh ánh đèn cùng các biểu tượng tôn vinh những vở diễn nổi tiếng của sân khấu West End

Sự kiện góp phần tạo nên không khí Giáng sinh rộn ràng tại London, đồng thời lan tỏa thông điệp sẻ chia, tương trợ trong cộng đồng nghệ thuật vào dịp cuối năm.

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