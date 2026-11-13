Sau tuyên bố không cần thỏa thuận, ông Trump để ngỏ khả năng tấn công Iran ‘ngay lúc này’

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Mỹ tuyên bố "hoàn toàn sẵn sàng" sử dụng vũ lực quân sự chống Iran, đồng thời khẳng định "chế độ" tại nước này đang "sụp đổ" dưới sức ép từ lệnh phong tỏa đường biển của Mỹ.

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/11 tuyên bố có thể sử dụng vũ lực chống Iran “ngay lúc này” nếu các đồng minh và tàu thuyền của Mỹ bị đe dọa.

Trong cuộc phỏng vấn với Salem News Channel, khi được hỏi liệu ông có do dự sử dụng vũ lực để ngăn Iran "khủng bố các đồng minh và tàu thuyền của chúng ta" hay không, ông Trump trả lời: "Không hề do dự. Hiện chúng tôi đang xử lý vấn đề này rất tốt".

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: "Nhưng câu trả lời là, nếu tôi nhận thấy tình hình diễn biến theo chiều hướng ngược lại, tôi sẽ hành động, và có thể tôi sẽ làm điều đó ngay lúc này", đồng thời khẳng định Mỹ không chịu bất kỳ tổn thất nào trong những tháng gần đây.

Tổng thống Trump nhấn mạnh: "Chúng tôi không mất một binh sĩ nào trong năm tháng qua và chúng tôi kiểm soát vùng Vịnh. Kiểm soát hoàn toàn".

Cũng trong cuộc phỏng vấn, khi được hỏi liệu Mỹ có sẵn sàng duy trì lệnh phong tỏa đường biển trong thời gian dài để gây sức ép lên Iran hay không, ông Trump khẳng định chính quyền Tehran đang “sụp đổ”. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Iran đang đối mặt với lạm phát 301%, nền kinh tế suy kiệt và lực lượng quân sự bị tổn thất nghiêm trọng. Tuy nhiên, đây là những đánh giá và số liệu do ông Trump đưa ra, chưa được xác minh độc lập.

Cùng ngày, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ viết: “Chúng ta không cần một thỏa thuận với Iran. Thời kỳ đó đã qua từ lâu. Chúng ta đã nắm trong tay tiền của họ, hàng trăm tỷ USD, và chúng ta đã kiểm soát eo biển của họ!”.

Đồng thời, ông chỉ thị Phó Tổng thống JD Vance chuyển trọng tâm sang điều tra các cáo buộc tham nhũng và tội phạm tại những địa phương do đảng Dân chủ lãnh đạo.

Về phía Iran, các quan chức cấp cao nước này liên tiếp đưa ra những tuyên bố cho thấy Tehran sẵn sàng mở rộng phạm vi đáp trả nếu tiếp tục bị tấn công.

Ngày 11/11, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cảnh báo các căn cứ quân sự tham gia tấn công Iran, từ Tây Á đến châu Âu, đều có thể trở thành mục tiêu trả đũa.

Trong một thông điệp trên mạng xã hội, ông Rezaei tuyên bố: “Nếu Mỹ phát động một cuộc chiến tranh khác chống Iran, mọi căn cứ quân sự tham gia hành động gây hấn, từ Tây Á đến châu Âu, đều sẽ là mục tiêu hợp pháp cho các đòn tấn công gây sát thương của Iran”.

Quan chức an ninh Iran nhấn mạnh: “Không có khoảng cách nào đủ an toàn. Không có nơi trú ẩn nào an toàn. Không có sự miễn trừ nào”.

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Iran công bố một thành phố tên lửa ngầm mới của Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA tối 10/11, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf khẳng định cơ sở tên lửa mới là một thành phần quan trọng trong việc củng cố năng lực răn đe của Tehran, trong bối cảnh nước này tiếp tục đối mặt với các mối đe dọa quân sự và sức ép từ bên ngoài.

Ông Ghalibaf cảnh báo: “Đừng tính toán sai lầm. Nếu các bên mắc dù chỉ một sai lầm nhỏ nhất, Iran sẽ không ngần ngại triển khai biện pháp phòng vệ nhanh chóng và ngoài sức tưởng tượng. Lần này, các lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ là bên quyết định phạm vi địa lý của cuộc xung đột”.

Những tuyên bố mới của Washington và Tehran cho thấy hai bên tiếp tục sử dụng các cảnh báo quân sự nhằm răn đe lẫn nhau. Trong khi Tổng thống Trump để ngỏ khả năng sử dụng vũ lực nếu tình hình diễn biến bất lợi, Iran tuyên bố sẵn sàng mở rộng phạm vi trả đũa tới những căn cứ quân sự ngoài Trung Đông nếu các cơ sở này tham gia tấn công nước này. Tuy nhiên, những cảnh báo trên chưa đồng nghĩa với việc một chiến dịch quân sự mới đã được quyết định.

Nguồn: https://baotintuc.vn/sau-tuyen-bo-khong-can-thoa-thuan-ong-trump-de-ngo-kha-nang-tan-cong-iran-ngay-luc-nay-post1402458.html